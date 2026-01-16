La etapa coruñesa de O Gran Camiño unirá Carballo y Padrón el 16 de abril

La provincia de A Coruña será protagonista de la tercera etapa de O Gran Camiño 2026, que el próximo 16 de abril unirá Carballo y Padrón, dos localidades con una profunda tradición ciclista, en un recorrido que volverá a situar al territorio coruñés en el foco del ciclismo internacional.

El anuncio de esta etapa se realizó en un acto celebrado en la Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón, donde se puso de manifiesto la apuesta continuada de la Diputación de A Coruña por esta prueba deportiva, una de las grandes citas del calendario ciclista gallego, que cuenta con el respaldo económico e institucional de la administración provincial.

La etapa conectará dos municipios con un peso histórico muy relevante en el ciclismo gallego, destacando por un trazado que recorrerá las carreteras de la provincia de A Coruña y contribuirá a la proyección exterior del territorio a través del deporte de alto nivel.

O Gran Camiño se consolida así como mucho más que una competición deportiva, combinando deporte, promoción territorial, identidad cultural e historia, con una clara vinculación al Camino de Santiago y a la imagen internacional de Galicia.

En el acto participaron representantes de los Ayuntamientos de Carballo y Padrón, así como responsables del ámbito deportivo provincial, subrayando el papel clave de la colaboración institucional para hacer posible una etapa que reconoce el trabajo de clubes, deportistas y afición, y que convertirá la jornada en una auténtica fiesta para toda la provincia.