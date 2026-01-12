Suspendido un partido de fútbol sala femenino en Santiago por no estar abierto el pabellón SD A Gaiola

Este sábado 10 de enero, la SD Gaiola, único equipo femenino de fútbol sala de Santiago, se enfrentaba contra el Atlético Arnoia. Sin embargo, el partido no se pudo llevar a cabo ya que nadie abrió el pabellón Monte dos Postes para poder disputarlo. Desde el club compostelano denuncian que ya es la segunda vez que sucede esto, en menos de cuatro meses, y el Partido Popular exige dimisiones "inmediatas".

El PP de Santiago, a través de su concejal José Ramón de la Fuente, pide "responsabilidades claras, inmediatas y contundentes" por la suspensión de la competición oficial y "dimisiones inmediatas".

"No se puede jugar con el trabajo y las ilusiones de jugadores y aficionados del SD Gaiola", criticaba. "Exigimos al gobierno nacionalista que dé explicaciones públicamente y anuncie quién va a asumir la responsabilidad por lo ocurrido", exigía el popular.

De la Fuente remarcaba también que "el PP de Santiago reclama al concello que asuma las consecuencias que puedan derivarse para la SD Gaiola por la cancelación de la jornada, al no tener nadie para abrir el pabellón; y abone los costes de desplazamiento que tuvieron que afrontar las jugadoras y el equipo técnico del club que viene desde fuera de Santiago".

El concejal criticó que "no es ninguna sorpresa la nefasta gestión del gobierno de BNG y Compostela Aberta" y añadió que desde su partido llevan tiempo "denunciando la falta de proyecto, ideas e impulso también en el ámbito deportivo en la ciudad, empezando por la falta de instalaciones adecuadas y dimensionadas a las necesidades de la capital de Galicia".

El edil popular insistió en que "esperamos que el gobierno nacionalista se ponga en contacto con los equipos afectados, SD Gaiola, Atlético Arnoia y Rodeiro FSF, porque esto ya no es la primera vez que ocurre, y que les pida disculpas y asuma las consecuencias".

"Profundo malestar" desde la SD Gaiola

Por su parte, la SD Gaiola, a través de un comunicado en su perfil de Instagram, expresó su "profundo malestar" por lo ocurrido, a lo que también pidieron disculpas públicas al Atlético Arnoia por la imposibilidad de celebrarse el encuentro al "no haber abierto la instalación donde tendría que haber tenido lugar, dependiente el concello de Santiago".

Desde el club informan que habían recibido la autorización por escrito del concello varios días antes, pero "de forma absolutamente incomprensible, nadie ha abierto la instalación" denunciaban.

El SD Gaiola también explicaba, no solo lo perjudicial que era para el propio equipo la suspensión sin previo aviso ya que varias jugadoras llegan desde distintas zonas lejanas de Santiago (como Ferrol o Melide); sino también para el conjunto de Arnoia quien tuvo que "realizar este desplazamiento en bloque, para esperar dos horas al frío y tener que volver a casa" y denunciaban que era algo que "no puede ocurrir".

En el comunicado afirman que el club "no tiene responsabilidad" en esta suspensión porque la gestión de pabellones recae en el concello y las empresas concesionarias. "No podemos sentir más impotencia, ante nuestras jugadoras y sobre todo frente a las jugadoras y cuerpo técnico del equipo rival", denunciaban.

Como explican en el comunicado, es la segunda vez, en poco más de 4 meses, que les ocurre esto, "que nos quedamos fuera de una instalación porque se olvidan de nosotras" y también denuncian las condiciones en las que entrenan.

"Estamos entrenando en una condiciones tremendamente complicadas, el primer equipo, que además es el conjunto activo con más antigüedad en el fútbol sala femenino de la ciudad, está entrenando cada día en un pabellón y superficie distinta y juega, como local, en otra diferente" explica el equipo, una situación que genera "numerosos problemas físicos".

La situación empeora con el conjunto filial que únicamente puede entrenar una hora a la semana, en categoría provincial, "menos de lo que le correspondería por normativa". Ambos equipos no pueden realizar entrenamientos óptimos por no contar con "el material habitual, al no existir espacio en los almacenes y resultar imposible su traslado diario para el trabajo, por su volumen y peso".

En el comunicado comentan que, simplemente, quieren "competir con normalidad, como el resto de entidades" y que ni siquiera "se respete" la "originalidad y generosidad" de un proyecto que lleva "haciendo multitud de años por la ciudad, cuando ningún otro club apostaba por el fútbol sala femenino".

Desde el club señalan que cada día "sentimos menos que esto importe lo más mínimo". Cabe recordar que son el único equipo de fútbol sala femenino en la ciudad, siendo campeonas de la Copa Galicia Preferente, "algo que a nivel institucional, ha pasado totalmente desapercibido".

"Ha llegado el momento de decirlo y de tomar decisiones, porque la rabia e incomprensión son insostenibles", publicaban.