La expulsión más controvertida del fútbol gallego se queda sin sanción: "No existe el empujón descrito"

El comité de competición de la Real Federación Gallega de Fútbol le ha dado su regalo de Navidad esta mañana a Dani Bellas, jugador del Cedeira SD que este domingo se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada con la expulsión más controvertida del año tras ser acusado por el colegiado de "derribarme con un empujón por la espalda con uso de fuerza excesiva con el balón en juego".

Y es que la mala fortuna en un remate, y la confusión de Fernando Caruncho, acabó dejando una imagen poco habitual, con el exjugador de la UD Somozas yéndose anticipadamente a los vestuarios y un vídeo que ha dado la vuelta a España por lo polémico de la decisión del trencilla.

Su club, el Cedeira SD de Primera Futgal, presentó un escrito de alegaciones que ha sido estimado por el órgano disciplinario, por lo que el futbolista no ha sido sancionado.

"Revisada reiteradamente por este Comité de Competición y Disciplina la prueba videográfica admitida y haciendo uso de las posibilidades que la tecnología ofrece (ralentización, parada de imagen, entre otros) que, desde luego no están al alcance del cuerpo arbitral, se llega a la conclusión de que, aunque la decisión arbitral pueda ser compresible por la posición del árbitro -se encuentra de espaldas en el momento del choque - y la singularidad de la jugada, la prueba videográfica acredita el lance fortuito de la acción -no existiendo el empujón descrito en acta arbitral ya que, el jugador objeto de debate no realiza ninguna acción con la intención de apartar o mover al colegiado -, por lo que existe un error material manifiesto en el acta arbitral y por tanto se deja sin efectos disciplinarios la tarjeta roja mostrada al jugador Don Daniel Bellas Pérez", recoge el parte de sanciones hecho público esta mañana.

El órgano de competición por tanto deja sin consecuencias una acción que, sin la existencia de vídeo, podía dejar al futbolista sin ser alineado entre 4 y 12 encuentros. El error material manifiesto pudo ser demostrado, quedando la acción en una anécdota más navideña.