El Jiu Jitsu Karbo completa un gran año 2025

Los últimos días del año sirven para valorar y analizar todo el trabajo realizado a lo largo de doce meses. Y en el equipo Jiu Jitsu Karbo de A Coruña, el balance de 2025 no puede ser más positivo.

El Jiu Jitsu es un arte marcial japonés que se enfoca en la técnica, control y uso eficiente de la fuerza para someter a su rival.

El club tiene su sede en A Coruña en la calle Ramón Cabanillas número 2 y animan a todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo de las artes marciales a descubrir su trabajo.

Un 2025 con grandes resultados

Hace un par de semanas se disputó en Madrid la Supercopa de España Absoluta puntuable para el ranking a nivel nacional. En la competición Rebeca Garrán logró el oro en la categoría de lucha femenina y Eduardo Rodríguez fue bronce en lucha masculina. Ambos se desplazaron junto a su entrenador Álex Álvarez.

Semanas atrás en la Copa de España sub 21 celebrada en Castellón, Andrea Castro logró la medalla de plata.

Los resultados de 2025 resultaron muy positivos para el club ya que en el Open Nacional lograron dos oros, una plata y un bronce. Rebeca y Andrea consiguieron esas dos medallas de oro, mientras que Eduardo Rodríguez fue plata. Sabela Bertola fue bronce y Brais Moldes acabó séptimo en su categoría.