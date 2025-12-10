Ismael Fernández y Baghi, el tándem coruñés que conquista España y deslumbra en el Mundial de mushing

El mushing gallego vive uno de sus momentos más brillantes gracias a Ismael Fernández Díaz y su perra Baghi, un equipo que este 2025 ha alcanzado un rendimiento sobresaliente tanto en el panorama nacional como en el internacional.

El binomio, conocido como I&B, llega a esta temporada avalado por su reciente título de Campeones de España de Bikejoring 2025, logrado en la prueba de Ólvega, y por su condición de líderes de la Copa de España 2025-2026, con victorias en Buñuel y en la propia Ólvega.

Ismael, reconocido como Deportista de Alto Nivel (DAN), destaca por una trayectoria marcada por la disciplina, la preparación y la ambición competitiva.

A su lado compite Baghi, una greyster de origen checo, procedente de una familia de campeones y entrenada específicamente para deportes de tiro.

Es la única perra dentro del top 10 mundial, un logro poco habitual en un ranking dominado por machos.

El impacto internacional del equipo quedó confirmado en su primer Campeonato del Mundo, celebrado en Pardubice (República Checa).

Allí, I&B se clasificaron como 7º del mundo en la modalidad individual, convirtiéndose Ismael en el primer español de la historia en alcanzar esa posición.

En la prueba de relevos por equipos, España firmó un brillante 4º puesto mundial, con Baghi como pieza clave.

Además del título estatal, el equipo acumula también varios triunfos autonómicos: campeones gallegos en 2021, 2022 y 2024, reforzando su liderazgo en la comunidad.

El calendario 2025-2026 sitúa a I&B en una temporada repleta de retos: pruebas de la Copa de España en Navarra, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Galicia; el Campeonato Gallego en Rois; y una nueva cita con el Mundial de Mushing.