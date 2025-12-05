Amelia Gachoud y Alicia García Tapetado inauguran el palmarés del CSI1* A Coruña

El Centro Hípico Casas Novas abrió este viernes su edición número 25 del Concurso de Saltos Internacional con las primeras victorias del CSI1*, que recayeron en la británica Amelia Gachoud y la española Alicia García Tapetado.

Gachoud manda en el Trofeo Veolia

La competición arrancó a las 14:00 horas con el Trofeo Veolia, prueba de 1,30 metros que reunió a 24 binomios. La británica Amelie Gachoud, de 20 años, se impuso con autoridad montando a Hello Franklin y parando el crono en 52.69 segundos, el mejor tiempo del recorrido.

El mexicano Felipe Andrés Sierra Trejo, de 18 años y a lomos de Orta de Reve, firmó la segunda posición con 55.32 segundos, mientras que el tercer puesto fue para la española Pilar Mateos de Urbina, que completó su actuación con Delia Mouche en 60.76 segundos.

Triunfo español en el Trofeo NH Collection

A continuación, a las 16:15 horas, llegó el turno del Trofeo NH Collection, disputado sobre alturas de 1,40 metros. De los 27 participantes, 19 completaron un recorrido sin falta, pero ninguno logró superar la marca de Alicia García Tapetado junto a Luimstra S Lion King. La amazona se adjudicó la victoria con 50.26 segundos en la primera fase y 30.45 en la segunda.

El italiano Matteo Bonagura, con Chatholou Bravo PS, fue segundo (53.39s y 30.66s), mientras que la española Otti Verdu Vidal, montando a Gloria Casa Ballonga, cerró el podio con tiempos de 53.41s y 30.85s.

Arranque del circuito cinco estrellas

Estas dos pruebas del CSI1* dieron paso a las competiciones del circuito 5 estrellas Copa del Mundo de Saltos, con el Trofeo Checkpoint (1,45 metros) desde las 18:00 horas y el Trofeo Caixabank (1,50 metros), previsto para cerrar la jornada a las 21:00 horas.

Toda la competición puede seguirse en directo a través de ClipMyHorse.TV y en la web oficial csicasasnovas.com.