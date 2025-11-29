La bahía de A Coruña vibra con el Cidade da Coruña de Wakesurf y Wakeboard

Las aguas de la bahía de A Coruña volvieron a ser escenario de competiciones náuticas de primer nivel con el Cidade da Coruña de Wakesurf y Wakeboard, que reunió a destacados riders internacionales y nacionales en una jornada histórica tras años de ausencia de eventos de esta magnitud.

La campeona mundial Nina Ryzheenkova se proclamó vencedora en la categoría femenina de Wakesurf, imponiéndose con claridad y dejando la plata a la coreana afincada en España Ksensiia Slobodskaia y el bronce a la pontevedresa Martina Senra del Club Náutico de Arcade.

En la categoría masculina, Guillermo Pérez del San Telmo de Tui se llevó el oro, seguido de Alfonso Rey y Miguel Baz, ambos del CEN Dummies de Ourense.

En Wakeboard, la campeona europea Noah Tamaral, de Barcelona, se alzó con el oro en femenino, mientras que Petr Vorobyev de la Federación Internacional consiguió el primer puesto en masculino.

Otros riders locales como Paco Riveras, Roque González y Ulises Romero completaron el podio en Wakesurf Boys, todos ellos del club de Ourense.

La jornada también incluyó la competición de vela del Trofeo Aurelio Fernández Lage, aunque los 131 optimist participantes se vieron afectados por rachas de viento de hasta 30 nudos que obligaron al oficial de regata, Arcadio Tizón, a suspender las pruebas a media tarde.

La regata se reanudará el domingo a partir de las 11:00 horas. En la manga válida disputada antes de la suspensión, José Luis Ríos del Real Club Náutico de Vigo y Anton Novoa del Náutico de Vigo lideraron provisionalmente los grupos azul y amarillo, respectivamente, mientras que entre las chicas destacaron Martina Fernández del Mar de Aguete y Lucía Fernández del Marítimo de Canido.