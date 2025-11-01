El deporte gallego crece un 12% y ya genera más de 694 millones de euros, según el IGE

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, en un campamento de danza urbana. EP.

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha publicado el último informe de la Conta Satélite do Deporte, que confirma el crecimiento del 12% en el valor añadido del sector deportivo en Galicia durante 2023, en comparación con el año anterior.

Según el estudio, el valor añadido bruto alcanzó los 694,5 millones de euros, lo que supone el 0,9% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

En términos de empleo, el documento señala que el deporte gallego genera 17.248 puestos de trabajo, equivalentes al 1,5% del total del empleo en la economía autonómica.

La mayor parte de estos puestos son asalariados, con una masa salarial de 555,7 millones de euros, cifra que representa el 1,6% de la remuneración total de los trabajadores en Galicia.

El informe subraya que esta Conta Satélite do Deporte, puesta en marcha en diciembre de 2020, constituye una iniciativa pionera en España, ya que ninguna otra comunidad autónoma ni la Administración General del Estado cuenta con un instrumento estadístico de estas características. Además, es una de las pocas existentes en la Unión Europea.

Gracias a esta herramienta, Galicia dispone ahora de datos contrastados y fiables que permitirán tomar decisiones más precisas sobre la planificación, gestión y desarrollo del sistema deportivo.

Su utilidad radica en ofrecer una visión integral del impacto económico del deporte, desde el empleo y la inversión hasta su contribución al PIB regional.

El IGE ya había publicado en diciembre de 2024 el primer informe de la Conta Satélite do Deporte y, el pasado enero, la Información socioeconómica sobre el sector del deporte, consolidando así una línea de trabajo que refuerza el conocimiento sobre la relevancia económica del deporte en Galicia.