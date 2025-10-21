La gran cita de la gimnasia rítmica vuelve a Santiago de Compostela los días 25 y 26 de octubre

Durante los días 25 y 26 de octubre se celebrará el Xacobeo de Ximnasia Rítmica IV Torneo Internacional VIRAVOLTA-JAEL y la V Gala Internacional de Ximnasia Rítmica en el Multiusos Fontes de Sar de Santiago, en la que participarán 800 jóvenes atletas, entre ellas las primeras figuras del panorama internacional.

El director de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa; el diputado de Deportes de la Deputación da Coruña, Antonio Leira; la concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro; el presidente de la Federación Galega de Ximnasia Rítmica, José Manuel Estévez; el director de Jael Joyería, José María Fernández; y el presidente del Club Viravolta y directora del torneo, Wendy Rey, presentaron esta mañana la cita deportiva en el Real Aeroclub de Santiago.

La olímpica española, Carolina Rodríguez, será, un año más, la madrina de esta cita deportiva.

El importe de las entradas, de 10 euros, ya se puede comprar en clubviravoltasantiago.com y estará destinado a actividades de la Asociación del Cáncer Infantil y Juvenil en Galicia.

Exhibición de estrellas

La cita cuenta con un apartado competitivo (el sábado y el domingo por las mañanas), en el que participarán más de 800 gimnastas de clubs de Galicia y del resto de España, Portugal e Italia.

También se celebrará una gran gala el sábado por la tarde, presentada por la propia Carolina Rodríguez y el periodista Carlos García Verdugo, en la que se podrán ver los ejercicios de algunas de las mejores especialistas del momento a nivel internacional.

Participarán las figuras más destacadas del ámbito nacional e internacional como Darja Varfolomeev (Alemania), dominadora en los últimos Juegos Olímpicos y Mundiales; Anastasia Simakova (Alemania), Tara Dragas (Italia), Alice Taglietti (Italia), Sofia Aciobanitei (Italia), Jasmine Ramilo (Italia) y la Selección Española, representada por el conjunto sénior (triple campeón de Europa y bronce en el Mundial) y por las deportistas Daniela Picó, Alba Bautista, Lucía González o Cristina Korniychuk.

La presidenta del Viravolta, Wendy Rey, destacó la "gran subida de inscripciones para esta edición: pasamos de medio millar a las 800, señal de que esta es una cita interesante y consolidada". Destacó que, además de la parte competitiva, el Xacobeo de Gimnasia Rítmica cuenta con una gala "con varias de las gimnastas internacionales llamadas a dominar este deporte en lo que queda de década".

En el programa de la gala, destacó Rey, que también habrá un espacio para el deporte adaptado y con la actuación de gimnastas con diversidad funcional.

El diputado de Deportes, Antonio Leira, remarcó que el torneo es "un ejemplo de valores, compromiso e integración, y también un escaparate para el deporte gallego: somos capaces de organizar un evento como este y de atraer al top del top de la gimnasia mundial". "Se dice fácil, pero tiene mucho mérito", apuntó Leira quien también destacó el "gran esfuerzo que supone la organización" y la "oportunidad única" que supone tener en Santiago a estas especialistas.

Venta solidaria y turística

La concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, incidió en la vertiente solidaria de la cita: "quiero animar a todos los vecinos de Santiago y de Galicia a acudir, a disfrutar de un espectáculo único y a colaborar con una causa solidaria y hermosísima. El Torneo ya es una referencia y, con él, la gimnasia artística triunfa y crece".

Por su parte, el director de la S.A Xacobeo, Ildefonso de la Campa, resaltó el hecho de que el Torneo se apoye en patrocinios públicos y privados tan diversos: "es la mejor forma de hacerlo. Este es un evento inclusivo, como lo es el Camino de Santiago, un proyecto magníficamente elaborado desde la concepción hasta el remate final". "Un evento que comenzó en Año Santo y tiene la protección del Apóstol", bromeaba.

El presidente de la Federación Galega de Ximnasia, José Manuel Estévez, comenta que el evento cuenta "con todo el apoyo de la Federación. Recomiendo asistir, porque esto no se puede encontrar en ningún otro lugar de España, y mucho más que un fin social. Sar tiene que estar lleno todo el fin de semana".

El director de Jael, José María Fernández, destacó el crecimiento de Xacobeo de Ximnasia Rítmica, que comenzó siendo un "campeonato promovido por los países de las gimnastas" para convertirse en España y también a nivel internacional.

"Muchas familias vienen a Santiago para presenciar el evento. En su momento creímos en el proyecto y conseguimos darle una gran relevancia", comenta Fernández quien agradeció el apoyo de los patrocinadores institucionales y privados, y destacó la colaboración con Asanog "tiene dos vertientes: conseguir fondos para sus programas y concienciar a las más de 2.000 personas que esperamos en Sar de que cooperar es posible y necesario".