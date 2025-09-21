Últimos días para inscribirse en la Coruña10, la popular carrera urbana que reunirá a miles de corredores

A Coruña apura la cuenta atrás para una de sus citas deportivas más esperadas. La XIX edición de la Coruña10, la prueba popular más multitudinaria de la ciudad, se disputará el domingo 5 de octubre sobre un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo domingo, 28 de septiembre, y ya supera los 2.400 participantes.

El recorrido, prácticamente llano y asfaltado en su totalidad, tendrá salida y meta en Porta Real, manteniendo el trazado de la última edición.

Además de la carrera absoluta, habrá pruebas para menores desde la categoría peques hasta sub-18, con inscripción gratuita para fomentar la participación de las futuras promesas del atletismo.

La organización repartirá cerca de 10.000 euros en premios entre las distintas categorías.

Los atletas que logren batir los récords vigentes de la prueba, 28'09'' en categoría masculina y 31'40'' en femenina, recibirán una recompensa adicional de 2.000 euros.