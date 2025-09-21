Momento de la salida de la Coruña 10 2024.

Momento de la salida de la Coruña 10 2024. Quincemil.

Más Deporte

Últimos días para inscribirse en la Coruña10, la popular carrera urbana que reunirá a miles de corredores

El domingo 28 cerrará el plazo. Se reparte cerca de 10.000 euros en premios en todas las modalidades

Te puede interesar: El gallego Adrián Ben finaliza octavo en su primera final de 1.500 en un Mundial de Atletismo

Publicada

A Coruña apura la cuenta atrás para una de sus citas deportivas más esperadas. La XIX edición de la Coruña10, la prueba popular más multitudinaria de la ciudad, se disputará el domingo 5 de octubre sobre un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

Minibugy fue el portero del Silva en las dos primeras jornadas.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo domingo, 28 de septiembre, y ya supera los 2.400 participantes.

El recorrido, prácticamente llano y asfaltado en su totalidad, tendrá salida y meta en Porta Real, manteniendo el trazado de la última edición.

Además de la carrera absoluta, habrá pruebas para menores desde la categoría peques hasta sub-18, con inscripción gratuita para fomentar la participación de las futuras promesas del atletismo.

La organización repartirá cerca de 10.000 euros en premios entre las distintas categorías.

Los atletas que logren batir los récords vigentes de la prueba, 28'09'' en categoría masculina y 31'40'' en femenina, recibirán una recompensa adicional de 2.000 euros.