Campo de golf de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - La Torre.

Campo de golf de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - La Torre. Supera.

Más Deporte

A Coruña abre este lunes el plazo para más de 130 plazas en los cursos de golf municipales

La inscripción podrá realizarse hasta el 5 de septiembre a través de la web de Deportes

Te puede interesar: El piragüista Javier Cid recibe el homenaje del Concello de Coirós (A Coruña)

Publicada

Mañana, lunes 1 de septiembre, se abrirá el plazo de solicitud para optar a más de 130 plazas en los cursos de golf que se celebrarán hasta finales de año en los campos municipales de la Ciudad Deportiva de la Torre-Arsenio Iglesias.

Imagen de la entrega de trofeos del Pantin Classic 2025.

Se trata de la última convocatoria del programa anual de golf del Concello, que en este trimestre incluye plazas libres en los niveles de iniciación dirigidos a tres grupos de edad: infantil (6 a 11 años), juvenil (12 a 17 años) y adultos, siendo este último el que concentra la mayor parte de la oferta.

Los cursos están previstos entre principios de octubre y mediados de diciembre, antes de las fiestas navideñas. El Concello lanza cada año más de 600 plazas repartidas en varias convocatorias, con el objetivo de acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde las 8:00 del 1 de septiembre hasta las 23:59 del día 5.

La gestión de las solicitudes y la matrícula deberá realizarse a través del formulario habilitado en la página web de Deportes, donde también se encuentra disponible toda la información y el calendario del proceso.