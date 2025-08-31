A Coruña abre este lunes el plazo para más de 130 plazas en los cursos de golf municipales

Mañana, lunes 1 de septiembre, se abrirá el plazo de solicitud para optar a más de 130 plazas en los cursos de golf que se celebrarán hasta finales de año en los campos municipales de la Ciudad Deportiva de la Torre-Arsenio Iglesias.

Se trata de la última convocatoria del programa anual de golf del Concello, que en este trimestre incluye plazas libres en los niveles de iniciación dirigidos a tres grupos de edad: infantil (6 a 11 años), juvenil (12 a 17 años) y adultos, siendo este último el que concentra la mayor parte de la oferta.

Los cursos están previstos entre principios de octubre y mediados de diciembre, antes de las fiestas navideñas. El Concello lanza cada año más de 600 plazas repartidas en varias convocatorias, con el objetivo de acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde las 8:00 del 1 de septiembre hasta las 23:59 del día 5.

La gestión de las solicitudes y la matrícula deberá realizarse a través del formulario habilitado en la página web de Deportes, donde también se encuentra disponible toda la información y el calendario del proceso.