Parque Ferrol se suma un año más al Pantín Classic Pro con propuestas para toda la familia

Parque Ferrol será parte de la 38ª edición del ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO, uno de los encuentros más destacados del surf a nivel mundial. Para celebrarlo, el centro comercial ofrecerá un programa de actividades gratuitas pensadas para disfrutar en familia, con propuestas creativas, premios y aventuras.

Talleres eco-creativos

Los sábados 23 y 30 de agosto, los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en divertidos talleres creativos utilizando cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato. Una iniciativa que combina juego, creatividad y conciencia medioambiental.

Ruleta virtual con premios directos

Los días 23, 24, 30 y 31 de agosto, Parque Ferrol pondrá en marcha una ruleta virtual con premios para todas las edades. Participar será muy sencillo y los asistentes podrán llevarse uno de los 1.000 regalos directos que se repartirán durante las jornadas.

Rockódromo nivel iniciación para todas las edades

Para los más aventureros, el centro comercial contará con un rockódromo supervisado por monitores especializados, ofreciendo una experiencia segura y divertida.

Horarios del rockódromo:

Sábado 23 y domingo 24 de agosto: 12:00 a 20:00 h

De lunes 25 a jueves 28 de agosto: 16:00 a 20:00 h

Viernes 29 a domingo 31 de agosto: 12:00 a 20:00

Parque Ferrol invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración única, donde deporte, creatividad, sostenibilidad y diversión se darán la mano. Con esta colaboración, el centro comercial reafirma su compromiso con el deporte local, acompañando a quienes lo viven día a día y apoyando actividades que acercan su espíritu a toda la comunidad.