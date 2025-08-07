El OAR Coruña estrena su historia de plata con las pruebas médicas en el hospital Quironsalud

El Hospital Quirónsalud A Coruña será el nuevo Proveedor de Servicios Médicos del Attica 21 OAR Coruña durante la próxima temporada, convirtiéndose en centro de referencia del club y cuidando de la salud de todos sus jugadores, dentro y fuera de la pista.

Los jugadores del club oarista inauguraron esta nueva colaboración con los reconocimientos médicos previos a la temporada 2025-26 en el Hospital Quirónsalud A Coruña.

Con estos exámenes médicos, que han sido supervisados por el doctor Carlos Lariño, médico del centro, los jugadores garantizan su puesta a punto para comenzar la pretemporada y su regreso a la División de Honor Plata.

La colaboración de Quirónsalud A Coruña con el OAR Coruña se enmarca en el compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y la medicina preventiva, que encuentran en la práctica del deporte un importante instrumento para el cuidado de la salud y el bienestar personal, según destacan en nota de prensa.

Su gran vinculación con el deporte

Quirónsalud se consolida, de este modo, como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis disputadas en España y otros torneos de tenis como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; la Hexagon Cup o diferentes torneos del circuito Premier Padel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.