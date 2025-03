Alejandra Neira, Borja Iglesias o Hockey Raxoi, distinguidos en los Premios Santiago Deporte.

Santiago de Compostela celebra el próximo 24 de marzo los VII Premios Santiago Deporte, que reconocerán a las personas, entidades, centros educativos y empresas más destacadas en la temporada 2023/24 y en 2024. La entrega de premios tendrá lugar a las 20:00 horas en el Auditorio de Galicia y será retransmitida por streaming.

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, ha presentado este lunes los detalles de esta edición, destacando la "traxectoria e traballo" de todos los premiados, así como su colaboración con el fomento de la práctica físico-deportiva. "A Gala do Deporte é o momento no que celebramos todo o que constrúe o tecido deportivo do noso concello, que é exemplo e orgullo para todas nós", ha resaltado.

Esta edición entregará galardones en un total de 12 categorías y, además del reconocimiento público, llevan un diploma acreditativo y una medalla conmemorativa personalizada.

Los premiados

En el apartado de deportista femenina categoría base, la ganadora es Alejandra Neira, ciclista de Club Baqué; mientras que el galardón a mejor deportista masculino, también en categoría base, es para Iván Gutiérrez, gimnasta en el club Ximnasia Rítmica Compostela.

En categoría absoluta, la mejor deportista femenina es la atleta Esther Pedrosa; mientras que en la categoría masculina el reconocimiento recae en Borja Iglesias, jugador del Real Club Celta de Vigo. En cuanto al deporte adaptado, Emilio Agüera, atleta de triatlón del Club Santiago Inforhouse consigue la distinción del jurado.

La entidad deportiva más destacada es el Hockey Club Raxoi, "por los éxitos conseguidos en la temporada 23/24, incluyendo el ascenso deel equipo femenino a máxima categoría"; mientras que San José de Cluny es la entidad educativa premiada por el trabajo de sus equipos de baloncesto. El reconocimiento al patrocinio deportivo es para Limpiezas Salgado; mientras que ADB Fontiñas recibe el premio como promotora de la mejor actividad o acción social por su trabajo con los jóvenes de Mali y Senegal refugiados en Santiago.

El premio al entrenador/a más destacado/a será para María Fernández por su trabajo en el club Ximnasia Rítmica Compostela. También se reconoce a la árbitra de baloncesto, Judith Trasancos.

El premio honorífico de esta edición a la trayectoria deportiva recae en Enrique Fernández "Quico" por su implicación con el fútbol y con su barrio de Conxo. Además, se entregarán dos menciones especiales a Andrés Viqueira, presidente del Club Atlético Fátima, y a título póstumo a José María Caneda, expresidente de la SD Compostela.