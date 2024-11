Clubes y vecinos tendrán voz en el diseño del plan de instalaciones deportivas de A Coruña

El Gobierno local de A Coruña incluía en la campaña de las elecciones municipales de 2023 un plan de reestructuración, reforma y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. El Ejecutivo de Inés Rey ha informado hoy de que sacará a concurso en los próximos días un "nuevo Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos".

Apunta que tal medida tiene como fin "adecuar y mejorar los espacios deportivos de titularidad municipal y también establecer la hoja de ruta que determine las futuras necesidades" de la ciudad en este ámbito, "con el foco puesto especialmente en los barrios".

Los plazos son largos. Primero ha de licitarse la redacción del plan y, según los pliegos del contrato, su elaboración deberá realizarse en un periodo de 16 meses como máximo.

"El Gobierno municipal busca, en términos generales, distribuir equilibradamente los equipamientos deportivos en todos los barrios, aprovechar los espacios naturales existentes en A Coruña para fomentar la práctica del deporte y los hábitos saludables y también completar la red de instalaciones, atendiendo a las necesidades específicas de cada distrito", informa el Gobierno local.

La redacción del plan incluye la elaboración de una diagnosis de la red municipal de instalaciones deportivas y de las actividades que se llevan a cabo en las Escuelas Deportivas Municipales. Habrá a continuación un proceso de participación ciudadana para hacer aportaciones en asambleas de distrito, federaciones, clubes y entidades deportivas y vecinales.

Entre las instalaciones municipales de A Coruña están las ciudades deportivas de Riazor y A Torre-Arsenio Iglesias, entre outros, los campos de fútbol de A Leyma y Eirís, los pabellones polideportivos del Barrio de las Flores, Labañou, Os Rosales y Novo Mesoiro, el complejo de O Castrillón, el skatepark y la pista multideporte de la plaza José Toubes y la pista de patinaje de Novo Mesoiro.

Huelga sin resolver, competiciones canceladas

Los conserjes de las instalaciones deportivas de A Coruña demandan mejoras salariales y anunciaron huelga la semana pasada. La cumplieron el fin de semana y la continuarán mañana y pasado, lo que supone el cierre de instalaciones. El Ayuntamiento ha decretado servicios mínimos.

Este fin de semana solo estarán abiertos los polideportivos de Sagrada Familia y San Francisco Javier por la tarde y el campo de fútbol Rodrigo García Vizoso de Agrela todo el día.

El paro lo convocó la CIG. Los trabajadores reclaman el pago de un plus de polivalencia recogido por convenio, que la empresa concesionaria, Ilunion Outsourcing, debería haberles abonado en agosto. Los convocantes han pedido al Concello que tome cartas en el asunto. Este indica que "las consecuencias económicas de la huelga vinculadas a las gestión del contrato le corresponden a la empresa", aunque la semana pasada añadía que trabajaba "en diferentes vías para poner fin al conflicto".

Esta semana se convocó un acto de conciliación de la demanda puesta por los trabajadores por el plus de polivalencia ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), al que, según ha podido saber este medio, comparecieron los sindicatos, la firma y el comité de empresa pero no el Concello. Preguntado por Quincemil, el Gobierno local no explicó por qué no acudió ni en qué estado se encuentran los contactos para acabar con la huelga en las instalaciones deportivas.