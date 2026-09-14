Dava Torres: "Los deportistas también se forman en las derrotas y toca transformar la rabia interna en ilusión y ganas"

El capitán del Liceo se muestra muy ilusionado y ambicioso a las puertas de una temporada en la que el conjunto coruñés volverá a pelear por todos los títulos en juego

Dava Torres afronta una nueva temporada ilusionante con el Liceo. El gran capitán se muestra ambicioso en la pelea por los títulos y anima a toda la gente a engancharse a un club que sigue en constante crecimiento. La competición oficial arrancará a finales de octubre pero el equipo verde ya trabaja y entrena en un Palacio de Deportes de Riazor que se prepara para un año en el que los herculinos volverán a luchar por todos los títulos.

¿Cómo han sido estos primeros días?

Pues como una vuelta al cole, estamos muy contentos tras un verano largo a causa del calendario pero se nota en nuestras caras que teníamos muchas ganas de vernos y de empezar a entrenar en la pista. Además contribuye el hecho de que las tres incorporaciones sean un portero de la base y dos excompañeros que ya conocen lo que es este equipo. Son incorporaciones muy buenas y estamos con muchas ganas. El año pasado ya fue precioso e ilusionante con un pabellón hasta arriba de gente y todo eso suma a la hora de volver con muchas ganas a este curso.

¿Ha servido el verano para desconectar?

Por supuesto. El año pasado faltó la guinda en ese quinto partido. Ha habido noches en las que me he despertado pensando en ese partido, pero también forma parte del deporte. Los deportistas también se forman en las derrotas y debemos transformar la rabia interna en ilusión y ganas. El verano ha sido largo pero muchos nos hemos ido viendo en las últimas semanas para llegar algo más rodados al inicio de la pretemporada.

¿Se hace raro no ver a César Carballeira?

Sí. Ya se fue y volvió en una ocasión y ese regreso fue muy bonito. El deporte son cambios y ahora ha vuelto Edu con lo que el cambio ha sido menos impactante porque era el que se sentaba en ese sitio antes. También falta Martín que llevaba muchos años con nosotros, son épocas y ahora toca seguir.

El proyecto sigue creciendo

Las piezas que se han incorporado son muy importantes y sumamos un portero de la base. Más allá de la pista el club está trabajando mucho el aspecto social y tenemos proyectos muy chulos que ya se irán viendo. La campaña de abonados es preciosa y todo ello genera más responsabilidad en los jugadores. Yo soy muy claro y la idea para este año es ganar títulos. Llevo todo el verano deseando que llegue el primero y como capitán quiero levantar puntos. El año pasado llegamos a la final a ocho en la Champions y nos eliminó el campeón. A nivel nacional compartimos favoritismo con otros clubes. Es cierto que en Europa la apuesta de los clubes de fútbol por el hockey es muy fuerte y tienen grandes presupuestos pero en pista todo se iguala y queremos llevar bien alto el nombre del Liceo.

La competición arranca muy tarde, ¿crees que se debería cuidar más el producto?

Son conversaciones que nos darían para un buen rato. Está claro que está mal gestionado. Un deporte no puede estar parado tanto tiempo. Se debería tratar con más seriedad, evidentemente un Mundial se tiene que disputar pero hay que cuadrarlo con más cariño. Tenemos tres jugadores que estaban preseleccionados, vienen, entrenan dos días y se van sin saber si van a jugar el Mundial. Si van al Mundial llegarán con tres días de margen sobre la primera competición oficial, en fin, algo muy mejorable.

¿Qué le dirías a la gente de A Coruña?

Vamos a seguir haciendo las cosas bien. El equipo sigue mejorando y lo damos absolutamente todo entrenando como bestias. Es un ambiente divertido con muchos niños y niñas en la pista. Es un lugar al que vienes en familia y te diviertes, así que invitamos a todos a que vengan y nos apoyen porque el año y la temporada son muy ilusionantes.