El Liceo se jugará la Liga en A Coruña la noche de San Juan

El quinto y último partido de la final será a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor el martes 23 de junio, unas pocas horas antes de encender las hogueras a escasos metros. El Liceo ha caído 4-2 en el cuarto partido de la final, disputado en Igualada

El Hockey Club Liceo hará honor a su condición de club profundamente coruñés y jugará el partido más importante del año la noche de San Juan. Tras la derrota en Igualada que pone el 2-2 en el playoff final, la OK Liga se decidirá en el quinto y último partido, que corresponde al Liceo de local. El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá el partido decisivo a las 20:30 del martes 23 de junio, algo más de tres horas antes de que se encienda la falla situada a unos pocos metros.

El Liceo llegará a la gran final tras los dos traspiés consecutivos en Igualada, pero con la confianza de haber ganado holgadamente 8-2 los dos primeros partidos contra los catalanes, disputados en A Coruña el fin de semana pasado. Este viernes y hoy domingo el Liceo no ha logrado proclamarse campeón en campo rival, al perder 5-2 en el tercer partido y 4-2 en el cuarto partido, que acaba de concluir hace escasos minutos.

El emblemático club, que este año ya se ha proclamado campeón de Copa, jugará el partido más importante del año en el mayor día de fiesta de A Coruña.

Igualada 4 - Liceo 2: Riazor decidirá el campeón de la OK Liga

Los coruñeses cayeron en un duelo intenso y muy disputado que decidió el conjunto catalán con dos zarpazos en el tramo final

Riazor decidirá el campeón de la OK Liga 25-26. El Liceo cayó en el cuarto partido ante Igualada por cuatro goles a dos y se jugará el título en casa y con su gente. Los coruñeses llegaron a Cataluña con una ventaja de dos partidos a cero pero como era de esperar el Igualada impuso su ley y logró forzar el quinto encuentro.

El cuarto nació mal para los intereses del conjunto verde. Apenas tardó Matías Pascual en colocar un dos a cero en el marcador para los arlequinados. Con una afición entregada en Les Comes y un ambiente infernal, los locales cogieron esa primera ventaja gracias al acierto goleador del ex del Liceo.

Juan Copa paró el partido y le dijo a los suyos que quedaba mucho. Era momento de templar nervios y dedicarse a jugar al hockey. Y el equipo lo cumplió a la perfección. Pronto empezamos a ver a un Liceo mucho más reconocible que redujo distancias con el gol de Nil Cervera. Con ese dos a uno se llegaría al descanso.

Tras la reanudación se vivió una auténtica batalla deportiva en pista. El Liceo, fiel siempre a su idea, logró empatar gracias a un tanto de Dava Torres. La celebración no cayó bien en la gente a pesar de que el capitán siempre celebra así sus tantos.

Por delante quedaban 21 minutos y el partido volvía a estar igualado. Pero los locales no necesitan mucho para motivar a su público y utilizaban cualquier jugada para meter presión.

Además se encontraron pronto con dos tantos de Marc González que dejarían el cuatro a dos definitivo. Lo intentó el Liceo pero no logró acercarse ni meter presión a su rival. Y es que en portería Arnau Martínez está realizando una serie muy importante sobre todo en estos encuentros en Les Comes.

La final se decidirá en el quinto partido, un choque que se celebrará en Riazor en la mágica noche de San Juan en la que Riazor presentará un magnífico ambiente para intentar que los suyos logren el noveno título de liga de su historia.