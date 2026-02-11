El coruñés César Carballeira no seguirá en el Liceo la próxima temporada

El Hockey Club Liceo afronta un tramo clave de temporada inmerso en tres competiciones. Líder en la liga y bien posicionado en Champions, los coruñeses también afrontarán la fase final de la Copa en este mes de marzo.

Pero también nos encontramos en una época importante en la que se van definiendo las plantillas de la próxima campaña. Y ahí el Liceo perderá a tres jugadores de manera segura y uno de ellos será César Carballeira.

Antón Boedo, director deportivo del club, atendió a los medios de comunicación este miércoles y confirmó la salida de César. La semana pasada medios de comunicación portugueses aseguraron que el coruñés jugará en el Porto.

Boedo aseguró que junto a César saldrán del equipo Fran Torres 'Tombita' y Martín Garaboa, otro de los coruñeses del equipo verde. Tombita no ha tenido mucho protagonismo esta temporada y Martín sigue sin oportunidades ante el buen hacer de Blai Roca en portería.

En el capítulo de llegadas se habla mucho del regreso de Edu Lamas. El jugador se encuentra actualmente en el Benfica. Boedo no confirmó ni desmintió su llegada y se limitó a decir que “es un jugadorazo y un liceísta”.

Campaña de abonados abierta

Además el club ha lanzado este miércoles una oferta muy interesante para hacerse socio del Liceo por lo que resta de temporada.

El abono incluye los encuentros de Liga y Champions restante de aquí a final de temporada a un precio de 25 euros el individual y 40 el familiar.

La entidad herculina trata de aprovechar el tirón surgido tras el encuentro del fin de semana pasado ante el Barcelona y el gran ambiente vivido en Riazor.