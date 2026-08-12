Básquet Coruña visitará el Palau en la primera jornada de liga

Básquet Coruña debutará esta temporada en el Palau midiéndose a todo un Barcelona. El sorteo del calendario deparó este duro arranque para los de Carles Marco que visitarán la pista de uno de los grandes favoritos al título. El choque se jugará el sábado 26 de septiembre a las 21 horas. Por su parte, Obradoiro arrancará visitando la pista de Andorra el día 26 a las 19:30 horas y Breogán comenzará en el Pazo el domingo 27 a las 12 horas.

En la segunda jornada Bilbao Basket será el primer equipo que visite el Coliseum de A Coruña en un encuentro que se disputará el 4 de octubre a las 12 horas. El encuentro ante el Real Madrid en la ciudad herculina será el 8 de diciembre a las 17 horas mientras que los derbis ante Breogán y Obradoiro en el recinto coruñés se jugarán el 14 de marzo y el 16 de mayo respectivamente.

✨ 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕 ✨



Descobre a nosa folla de ruta para 𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐚 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚na Liga Endesa 🏀🔥 pic.twitter.com/mLpeTLgqkg — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) August 12, 2026

El equipo naranja arrancó esta semana con los entrenamientos después de que la plantilla superara los reconocimientos médicos previos a comenzar el trabajo físico y táctico.

Los coruñeses regresan a la élite tras una temporada en Primera FEB en la que lograron un espectacular ascenso al imponerse a Estudiantes en la Final Four. El equipo afrontará a finales de agosto el primer amistoso de la pretemporada ante Obradoiro y luego disputará la Copa Galicia.