El Leyma Coruña pasa los reconocimientos médicos antes de volver a la Liga Endesa

Los jugadores del Leyma Coruña ya preparan su regreso a la máxima categoría del baloncesto español. La plantilla ha pasado este lunes los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud A Coruña, como paso previo al inicio de la temporada 2026-2027 en la Liga Endesa.

Los jugadores realizaron durante la mañana las analíticas, mientras que por la tarde están previstas las consultas médicas y las pruebas de cardiología. Los reconocimientos están supervisados por el doctor Carlos Lariño, médico del club y del Hospital Quirónsalud A Coruña, y el doctor Gabriel Sánchez, cardiólogo del centro.

Las pruebas permiten comprobar el estado de salud de los jugadores antes de afrontar una nueva temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Entre los integrantes de la plantilla que han pasado por el centro hospitalario se encuentra Guillermo Jou, que realizó este lunes las analíticas.

Proveedor médico oficial del Leyma Coruña

El Hospital Quirónsalud A Coruña continuará una temporada más como Proveedor Médico Oficial del Club Básquet Coruña, una colaboración que se mantiene desde la temporada 2006-2007.

Durante estos años, el centro hospitalario se ha encargado de realizar los chequeos médicos de los jugadores del conjunto coruñés y de prestar asistencia sanitaria a la plantilla.

El doctor Carlos Lariño ha destacado el buen estado de salud de los jugadores tras las pruebas realizadas y ha mostrado su confianza en que el equipo pueda afrontar el regreso a la Liga Endesa con las máximas garantías.

Además, la colaboración contempla la difusión de consejos de salud elaborados por especialistas de Quirónsalud para abonados y seguidores del Leyma Coruña, con recomendaciones relacionadas con los hábitos de vida saludables y la práctica deportiva.

El Hospital Quirónsalud A Coruña cuenta con más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas, además de un servicio de Urgencias 24 horas, seis quirófanos y áreas especializadas en diagnóstico por imagen, cardiología y traumatología, entre otros servicios.