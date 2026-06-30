Básquet Coruña supera la barrera de los 6.000 abonados

El conjunto coruñés aspira a superar los 7.200 abonados que tuvo en su primera experiencia en la ACB

La locura por hacerse socio de Básquet Coruña y disfrutar de la Liga ACB sigue aumentando. En las primeras horas de nuevas altas, el club ha informado que ya cuenta con 6285 abonados. La espectacular temporada de los de Carles Marco y el emocionante ascenso logrado ante Estudiantes ha generado una gran expectación en torno al equipo de cara a su nueva aventura en la ACB.

Si mantiene el ritmo de nuevas altas, la entidad naranja podría superar la cifra de 7.200 abonados que acompañaron al equipo en su primera etapa en la ACB hace dos temporadas.

Estas espectaculares cifras llegan en un momento en el que todavía se trabaja en la confección de la plantilla. Con los fichajes de Alonzo Verge y Karlis Silins junto a las renovaciones de Caio, Didac, Guillem, Jacobo, Paul y Dino, el club trabaja en la incorporación de jugadores importantes y que tendrán un rol capital en el equipo la próxima temporada.

El mercado está extremadamente complicado este verano y los clubes están encontrando dificultades a la hora de reforzar sus plantillas. A pesar de ello el proyecto genera una gran expectativa en la ciudad y el Coliseum se prepara para acoger de nuevo partidos de una de las mejores competiciones de baloncesto de toda Europa.