Básquet Coruña busca un ascenso desde el sofá

Básquet Coruña puede ser esta noche equipo de ACB. En caso de conseguirlo lo hará de una forma muy peculiar: desde el sofá. Y es que este año la Primera FEB es una competición con equipos impares y por tanto uno descansa cada jornada. Y en esta última fecha de campeonato son los coruñeses los que no tienen partido.

Por tanto todas sus opciones de ascenso de esta noche pasan por lo que suceda en el Sar en el choque entre Obradoiro y Gipuzkoa. Las opciones son claras: si gana Obradoiro asciende, mientras que si vence Gipuzkoa será Básquet Coruña el que ascienda a la ACB.

Precisamente Gipuzkoa fue el último equipo que visitó el Coliseum de A Coruña hace dos semanas. Los coruñeses vencieron por 92 a 81. El equipo vasco jugará el playoff por el título y cuenta con gente con pasado en el conjunto coruñés. En el banquillo está Sergio García, un técnico que dejó un gran recuerdo durante su etapa en la ciudad herculina. En la posición de base está Gaizka Maiza que también militó en el equipo naranja.

Un camino largo en el playoff

En caso de no lograr el ascenso, Básquet Coruña iniciará el camino del ascenso vía playoff. Primero con una eliminatoria al mejor de cinco partidos en el que se mediría a Menorca. Los dos partidos serían en el Coliseum el jueves 14 de mayo y domingo 17. Luego la serie se iría hasta Menorca y regresaría al Coliseum a finales de mayo en caso de que fuera necesario disputar un quinto partido.

Si los coruñeses lograran superar esa eliminatoria afrontarían una Final Four el fin de semana del 6-7 de junio. Tanto la semifinal como la final serían a partido único. A Coruña peleará por ser sede de un evento que reunirá a cuatro equipos que buscarán el ascenso a la ACB.