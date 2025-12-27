Carles Marco, entrenador de Básquet Coruña: "Afrontamos un derbi que tiene muchos alicientes"

La Primera FEB vive este domingo un apasionante derbi entre Obradoiro y Básquet Coruña. Los santiagueses llegan en un gran momento mientras que el conjunto coruñés acude a la cita con un pleno de victorias. O Sar registrará un lleno total para un encuentro que ha generado una gran expectación.

Carles Marco analizó en la previa las claves de un partido que mide las fuerzas de dos de los mejores equipos de la categoría. El técnico del equipo naranja agradeció en primer lugar "un viaje cómodo en estas fechas aunque sabemos que el partido será complicado. Para nosotros es muy motivante porque es un derbi y sabemos que son partidos diferentes".

El entrenador valoró muy positivamente el hecho de "que haya equipos tan buenos muy cerca y jugando derbis y ahora mismo ellos están muy bien. Tienen un súper equipo y están muy bien entrenados y en ataque tienen muchos focos de atención".

Mucho se habla de la impresionante racha de resultados del equipo naranja que cuenta sus doce partidos por victorias. "No vamos a pensar en cómo puede repercutir si ganamos o perdemos. Vamos a intentar competir de la mejor manera posible sabiendo que algún día podemos perder. Cuando acabe el partido valoraremos lo que hemos hecho bien o mal. Si ganamos está claro que seguiremos muy bien y si perdemos sacaremos otras valoraciones".

Ambos equipos se vieron las caras en pretemporada en un amistoso en Vilagarcía y en semifinales de la Copa Galicia. "Son partidos diferentes. En Copa Galicia nosotros no pudimos contar con Cremo ni Caio y ellos están sin Olle ni Huskic a los que mandamos mucho ánimo. Las filosofías no cambian pero sabemos que será un partido intenso porque además nos conocemos mucho y es un derbi que tiene muchos alicientes".

La afición coruñesa agotó las entradas disponibles y el partido será televisado por la TVG.