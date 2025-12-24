Básquet Coruña venció a Oviedo por 87-72.

Básquet Coruña venció a Oviedo por 87-72. @basquetcoruna

Basquet Coruña

Básquet Coruña no descansa en estas fechas navideñas

El conjunto coruñés afronta el domingo un auténtico partidazo ante Obradoiro en Santiago

Te puede interesar: El Deportivo cierra por vacaciones

Publicada

Con la amplia mayoría de deportistas descansando de cara a los nuevos retos que llegan por delante en 2026, la competición de baloncesto no descansa y nos regala este fin de semana el gran encuentro en Primera FEB.

Paul Jorgensen posa para Quincemil en un entrenamiento complementario.

Básquet Coruña, flamante líder con doce victorias en doce partidos, visita O Sar este domingo a las 18 horas para enfrentarse a Obradoiro, principal favorito al ascenso que atraviesa el mejor momento de la temporada.

Los coruñeses quieren dar un golpe de efecto y una victoria permitiría cerrar el año de la mejor manera posible. Cremo y Jacobo Díaz apuran los plazos de recuperación en sus diferentes problemas físicos y la plantilla se encuentra muy motivada de cara a este espectacular encuentro.

Obradoiro cuenta con varios de los integrantes del histórico ascenso de Básquet Coruña a la Liga ACB aunque algunos como Huskic o Lundqvist no estarán por lesión. Dirigidos por Diego Epifanio, el conjunto santiagués llega tras ganar el fin de semana pasado por 70 puntos de diferencia a Palmer.

O Sar registrará un lleno absoluto y las entradas volaron nada más salir a la venta. El ambiente será de partido grande y ambos buscarán el triunfo.

Además Básquet Coruña mantiene abierta una promoción para todos aquellos que se quieran abonar a los últimos diez encuentros de liga que se disputarán en el Coliseum. El primero de ellos será el 4 de enero con el choque que enfrentará a los coruñeses con Cantabria.