Básquet Coruña no descansa en estas fechas navideñas

Con la amplia mayoría de deportistas descansando de cara a los nuevos retos que llegan por delante en 2026, la competición de baloncesto no descansa y nos regala este fin de semana el gran encuentro en Primera FEB.

Básquet Coruña, flamante líder con doce victorias en doce partidos, visita O Sar este domingo a las 18 horas para enfrentarse a Obradoiro, principal favorito al ascenso que atraviesa el mejor momento de la temporada.

Los coruñeses quieren dar un golpe de efecto y una victoria permitiría cerrar el año de la mejor manera posible. Cremo y Jacobo Díaz apuran los plazos de recuperación en sus diferentes problemas físicos y la plantilla se encuentra muy motivada de cara a este espectacular encuentro.

Obradoiro cuenta con varios de los integrantes del histórico ascenso de Básquet Coruña a la Liga ACB aunque algunos como Huskic o Lundqvist no estarán por lesión. Dirigidos por Diego Epifanio, el conjunto santiagués llega tras ganar el fin de semana pasado por 70 puntos de diferencia a Palmer.

O Sar registrará un lleno absoluto y las entradas volaron nada más salir a la venta. El ambiente será de partido grande y ambos buscarán el triunfo.

Además Básquet Coruña mantiene abierta una promoción para todos aquellos que se quieran abonar a los últimos diez encuentros de liga que se disputarán en el Coliseum. El primero de ellos será el 4 de enero con el choque que enfrentará a los coruñeses con Cantabria.