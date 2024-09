Diego Epifanio, en la previa del debut del Basquet Coruña en ACB: "Nos vale con ganar de uno"

Llegó la semana más esperada por los aficionados al baloncesto de A Coruña. El equipo de la ciudad, el Basquet Coruña, debuta en ACB este domingo a las 18:00 horas contra el Real Madrid en el Coliseum, su nueva casa, que presentará un lleno absoluto en el primer partido oficial del club en el recinto. Para amenizar la previa, se habilitará una Fan Zone en la explanada de Expocoruña desde las 12:00 horas.

Este miércoles, Diego Epifanio ha ofrecido una rueda de prensa previa al partido en la que ha tratado diferentes frentes, abordando temas referentes a ese primer encuentro, pero también con respecto a las previsiones de la temporada en general.

Estado de Thompkins y Lundqvist

Epi ha confirmado que Trey Thompkins ha entrenado este miércoles por primera vez con el grupo, aunque el equipo médico está todavía pendiente de su evolución y no parece que pueda debutar el domingo, aunque la voluntad del jugador es que sí. Por su parte, Olle Lundqvist ya ha iniciado el trabajo en pista, pero aún de forma individual y sin contacto.

"No nos podemos poner nerviosos por un partido, hay que seguir los pasos que nos han lelvado hasta aquí y tomar las decisiones objetivamente", explicaba el técnico sobre Thompkins, añadiendo que "lo que sí tengo claro, porque no lo he hecho nunca en mi carrera, es tirar a un jugador a los leones. Vamos a tener la pausa necesaria para tomar la mejor decisión posible".

Rival "dolido"

"Nos vale con ganar de uno, tampoco queremos abusar", decía en tono jocoso Diego Epifanio sobre el partido contra el Real Madrid. "Nos visita un equipo que viene muy dolido por haber perdido la Supercopa", añadía el entrenador. Los blancos cayeron en la final el pasado fin de semana contra Unicaja de Málaga. Sin embargo, Epi hizo hincapié en que la plantilla del Madrid sigue siendo "una de las mejores de Europa", destacando a jugadores como Llull, Campazzo, Musa, Hezonja, Deck o Tavares, al que se refirió como "el jugador más determinante de Europa".

A pesar de que el rival sea el que es, Epifanio reconoce que "me preocupa, sobre todo en este primer partido, el hecho del control de emociones. Por parte de todos creo que va a ser vital ese control de emociones ante lo que significa el primer partido. La gente, la entidad del rival que tenemos en frente... Creo que eso es muy importante y tenemos que poner todos de nuestra parte para poder controlarlo durante la temporada".

Afición y previsiones para la temporada

"Empezar con el Madrid es una fiesta. Primero tiene que ser un momento muy bonito, un momento de disfrutar", decía Epifanio, ante la previsión de lleno absoluto de un Coliseum al que pide que esté "con el equipo los 40 minutos que dura el partido".

Con respecto a las previsiones para la temporada, no ha querido poner "fechas en rojo", prefiriendo afrontar "cada partido como el más importante para nosotros, para reivindicarnos, para ver nuestra mejora y seguir poniendo en valor nuestro trabajo. Es muy importante para nuestras cabezas no ponernos nerviosos mirando todo el día la clasificación. Esto es muy largo, es una carrera de fondo y tenemos que estar preparados".