Mbappé: “He marcado a todos los equipos de España menos al Deportivo”

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, concedió una entrevista al Diario As en la que repasó la actualidad que gira en torno a él y su equipo. El francés sin embargo tuvo palabras para el Deportivo, un equipo muy especial por una razón poco conocida.

El atacante francés presumió de haber marcado goles a todos los equipos de España. Fue en ese momento cuando el entrevistador, José Félix Díaz le corrigió y advirtió que al Dépor no le había marcado. "Ah sí, el Deportivo pero es que no he jugado contra ellos y este año habrá dos partidos”.

De esta manera una de las grandes estrellas del fútbol mundial se motiva para los encuentros que disputará ante el conjunto coruñés. El de la primera vuelta se jugará en Riazor el fin de semana del 20 de diciembre mientras que la vuelta será en el Bernabéu el fin de semana del 30 de mayo coincidiendo con la última jornada liguera.

El conjunto coruñés se prepara ahora para el encuentro ante el Betis de este domingo a las 18:30. Después de ese encuentro llegará el parón por selecciones que se extenderá durante las tres próximas semanas. Luego los de Hidalgo visitarán a la Real Sociedad, recibirán al Levante y viajarán a Madrid para medirse con el Atlético.