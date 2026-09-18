Juan Carlos Valerón tendrá su propio estadio

La leyenda del Deportivo recibirá un nuevo homenaje y su nombre quedará vinculado al estadio de fútbol de Arguineguín

Un nuevo homenaje tiene como protagonista a una leyenda del Deportivo como Juan Carlos Valerón. El canario verá como a partir de este sábado la principal instalación deportiva de su Arguineguín natal pasará a llamarse ‘Estadio Municipal Juan Carlos Valerón’. El acto está impulsado desde el Ayuntamiento de Mogán, municipio al que pertenece la localidad de Arguineguín.

El exfutbolista canario de 51 años dirige actualmente al propio Arguineguín, equipo que milita en Regional Preferente. Como futbolista el mediapunta pasó por Las Palmas antes de fichar por el Mallorca. Su gran calidad llamó la atención del Atlético de Madrid pero el descenso del conjunto colchonero propició su llegada al Dépor. Y a partir de ahí llegó la historia.

En total fueron trece temporadas en Riazor donde se convirtió en ídolo de la afición. Su humildad y calidad lo convirtieron en un referente. Vistió la camiseta blanquiazul en 295 ocasiones anotando 47 goles. Tras el primer descenso del club el canario continuó en el Dépor y ayudó a devolver al equipo a la máxima categoría.

Antes de retirarse regresó a la UD Las Palmas donde militó otras tres temporadas. Se retiró en el verano de 2016 donde arrancó su etapa como entrenador. Llegó a dirigir al Fabril en la temporada 2020-2021 pero después regresó a Canarias.

El jugador ha recibido numerosos homenajes tras su retirada como futbolista. Ahora dirigirá al Arguineguín en el estadio que llevará su propio nombre. La localidad ha criado a grandes talentos del fútbol como David Silva. Allí también nació la ex guardameta del Dépor Misa Rodríguez o Aythami Artiles.