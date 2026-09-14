Dépor y Barça, únicos equipos invictos en LaLiga

El conjunto blanquiazul es el único equipo de LaLiga junto al Barcelona que no conoce la derrota tras la disputa de las primeras cinco jornadas de campeonato

El Deportivo ha iniciado el campeonato nacional de liga de manera inmejorable. Los de Antonio Hidalgo suman nueve de los primeros quince puntos en juego y no conocen la derrota tras cinco jornadas. Los coruñeses ostentan esta condición junto al Barcelona, líder intratable de la clasificación. El Dépor se ha adaptado a la perfección a una categoría que no pisaba desde hace ocho años.

El empate en Getafe permite a los herculinos seguir sumando puntos en este inicio liguero. La clasificación sigue comandada por un Barça que ha hecho pleno y suma cinco triunfos en cinco partidos. El Madrid es segundo con doce puntos, mientras que Alavés, Atlético y Sevilla suman diez puntos. En sexta posición aparece un Dépor que alcanza ya los nueve puntos. Los blanquiazules mantienen en estos momentos siete puntos sobre el Villarreal, equipo que marca ahora mismo las posiciones de descenso.

Semana de tres partidos

Tras el encuentro en Getafe, el Dépor se prepara ya para la jornada intersemanal. Los blanquiazules reciben el miércoles a las 19 horas al Sevilla en Riazor. El domingo harán lo propio con el Betis y luego llegará el parón por selecciones que se extenderá durante 21 días. El objetivo del equipo será el de tratar de mantener su condición de invicto hasta ese parón. El equipo sigue mejorando y deja buenas sensaciones tras las visitas a Villarreal y Getafe.

Los dos encuentros en Riazor medirán el estado de forma de un equipo que se encomienda a la inspiración goleadora de Aubameyang. El delantero gabonés sigue en un estado de forma excelso y en Getafe logró su quinto gol en liga. El atacante se encuentra a un solo tanto de igualar el mejor arranque goleador de un jugador del Deportivo, récord que ostenta Walter Pandiani.

La afición se prepara para recibir nuevamente a su equipo en un estadio de Riazor que debe convertirse en un fortín para un Dépor que se ha convertido en una de las sensaciones de LaLiga.