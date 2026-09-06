El idilio entre Auba y la afición del Dépor continúa: el jugador responde a una invitación de un seguidor

Aubameyang, uno de los fichajes estrella del Dépor para esta temporada, enamora a la afición blanquiazul dentro y fuera del campo. Sobre el césped, el delantero está siendo uno de los artífices del buen momento que atraviesa el equipo que, después de cuatro jornadas, se sitúa en la cuarta posición.

El partido de este sábado, ante el Villarreal, fue una muestra más del buen hacer de Auba en el verde.

Con el empate sobre el marcador, el delantero fue el encargado de poner el 2-3 y darle al Dépor sus primeros tres puntos como visitante esta temporada.

Tras el partido, la afición no para de celebrar sus aportaciones y el gran momento del equipo.

Uno de los deportivistas, @danimorenza_, le decía en un vídeo en sus redes sociales a Aubameyang que le pidiera lo que quisiera: "Algo te tengo que devolver... Pídeme algo, dime 'Me apetece un zumo de naranja'".

Poco después, el propio futbolista bromeaba con él en comentarios asegurando: "Me apetece un zumo de naranja tío".

La respuesta supera ya los 11.400 me gusta y tiene más de 130 comentarios.

Con momentos como este y grandes sensaciones fuera y dentro del terreno de juego, el Dépor y su afición continúan disfrutando del merecido regreso a la máxima categoría.