Deportivo: Un regreso a la élite para quedarse

Este viernes arranca una nueva temporada en Primera División y, ocho temporadas después, lo hace con el Deportivo entre los equipos participantes. Tras una larga travesía en el desierto y cuatro temporadas en la categoría de bronce del fútbol español, la entidad herculina ha realizado un desembolso económico importante para que el regreso a la élite no sea efímero. En un momento de crisis para el fútbol español, el Dépor se ha movido rápido en el mercado y con un perfil de fichaje muy concreto: jugadores europeos jóvenes y con proyección pero sin experiencia en España.

A falta de los retoques finales en la plantilla tanto en el capítulo de entradas como en el de salidas, el equipo ha sufrido cambios y variaciones en todas las demarcaciones. Con siete fichajes hasta la fecha, el equipo arrancará el curso con el objetivo de lograr la permanencia y asentar su proyecto en la élite.

Portería

El club realizó una apuesta muy fuerte por Leo Román. El guardameta llega procedente del Mallorca y se estrenó con la selección española días antes del inicio del Mundial. Leo arrancará como titular en detrimento de Álvaro Ferllo y Germán Parreño, los porteros del ascenso. Ambos continúan en plantilla mientras se busca salida para Eric Puerto.

Defensa

Es una de las demarcaciones que todavía no está cerrada. El club trabaja en una posible incorporación que acarrearía la salida de alguno de los centrales. Barcia y Comas son los que más papeletas tienen.

La dirección deportiva incorporó a Bright Ede, un joven central polaco de gran proyección que ha dejado buenas sensaciones en pretemporada. Junto a Loureiro y Noubi el equipo cuenta con una línea de centrales sin experiencia en Primera pero capacidad suficiente para armar un buen bloque. En los laterales destaca la llegada de Angeliño en sustitución de Escudero.

Centro del campo

Mientras se busca salida para Patiño y Jurado, ambos sin minutos en los últimos amistosos, el club apostó por dos perfiles jóvenes y con proyección. Gijselhart ha dejado buenas sensaciones en pretemporada a pesar de llegar desde la segunda división holandesa, mientras que Amatucci se compenetra muy bien junto a Mario Soriano en la línea de doble pivote.

Hidalgo también ha dado bastantes minutos a Diego Villares mientras que Riki parte desde un rol más secundario.

Delantera

Uno de los grandes movimientos del verano futbolístico fue la llegada de Pierre Emerick Aubameyang. El veterano delantero elegía el proyecto del Dépor tras ser una pieza importante la temporada pasada en el Olympique de Marsella tanto en liga como en Champions. Junto a él estarán Nsongo Bil y Zaka, mientras que en banda se mantienen Luismi, Mella y Yeremay.

El club también realizó un importante esfuerzo económico para reclutar a Asp Jensen, un prometedor futbolista que llega procedente del Bayern Munich. El equipo ha echado en falta gol en esta pretemporada pero salvo sorpresa no se esperan grandes movimientos en esta demarcación.

Con esta plantilla iniciará el Dépor una temporada que arranca el lunes en Riazor ante el Elche. El partido estará marcado por la fractura social que se produjo este verano tras la imposición de medidas abusivas a la grada de Marathón Inferior. La huelga de animación afectará a un equipo que el año pasado vivió una comunión casi perfecta con su afición. Jugadores como Miguel Loureiro explicaban al término del Teresa Herrera lo importante que sería buscar una solución.

Importante inicio liguero

El equipo iniciará el curso recibiendo al Elche en casa, visitando el campo del Málaga y cerrará agosto recibiendo al Valencia en Riazor. Villarreal y Getafe completan el arranque de un Dépor que intentará comenzar de la mejor manera posible.

Antonio Hidalgo asume el reto de consolidarse en un banquillo al que le costó adaptarse pero en el que supo crecer con el paso de los meses. El Dépor está de vuelta en Primera en una temporada que se presenta apasionante.