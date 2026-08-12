Deportivo 0 - Real Madrid 1: Los errores en la élite se pagan muy caros

El Real Madrid se llevó el Teresa Herrera al superar al Deportivo por cero goles a uno. Un tanto de Brahim en el descuento del primer tiempo tras un mal repliegue defensivo fue suficiente para que los de Mourinho se llevaran el partido. Los coruñeses estuvieron serios en defensa pero apenas inquietaron la meta rival.

Antonio Hidalgo apostó por un once bastante reconocible y titular en esta última prueba de la pretemporada. Con Leo Román en portería, Ximo, Noubi, Ede, Angeliño, Amatucci, Soriano, Noé, Luismi, Aubameyang y Nsongo. El choque nació bastante equilibrado y con un Dépor que no se ablandó ante un rival como el Real Madrid. Enfrente su rival llegó con un once plagado de jugadores importantes que buscaban reivindicarse. Así lo demostró Endrick que pronto dejó una patada bastante dura sobre Ede.

Al Dépor le costaba trenzar juego y además cometió algunas pérdidas de balón muy peligrosas. Endrick y Vinicius intentaban generar peligro por las bandas donde detectaron cierta debilidad. El más incisivo fue Endrick que buscó constantemente a Angeliño. El de Coristanco evidenció que todavía está lejos de su mejor nivel y sufrió en acciones de velocidad.

En ataque el equipo no lograba inquietar a Lunin aunque Nsongo trabajó de manera incansable en la presión y recuperación de balón. Ede y Noubi se mostraron muy contundentes atrás dejando muy buenas sensaciones. La peor noticia para el conjunto herculino fue la lesión de Noé. El canterano realizaba un mal apoyo de tobillo y tenía que ser sustituido por Villares.

Los minutos pasaban y sucedían pocas cosas sobre el terreno de juego. Avisó el Madrid a balón parado en una pelota muy peligrosa desde la banda que finalizaba con un remate abajo que sacaba un atento Leo Román. Fue el único ataque peligroso de la primera parte hasta el descuento. En él los coruñeses disfrutaron de un córner que acababa con un remate de Noubi a las manos de Lunin. El guardameta sacaba rápido con la mano y dejaba a Brahim solo delante de Román tras una gran galopada. El internacional marroquí superaba en el mano a mano al guardameta deportivista y hacía el gol del Real Madrid.

Tras la reanudación ambos equipos realizaron varias sustituciones. Mella, Quagliata y Loureiro ingresaban en el terreno de juego. Al equipo le costó más en la segunda parte ante un Real Madrid que tocaba mucho más cómodo. Espí haría el segundo tras una buena asistencia de Camavinga pero el colegiado lo anulaba por fuera de juego. No estaba cómodo el Dépor y en el minuto 60 Hidalgo dio entrada a Comas, Zaka y Kevin para refrescar el ataque. Lo buscó Mella con energía y verticalidad pero el conjunto blanco seguía defendiendo bien y no concedía ocasiones a los de Hidalgo. La tuvo Zaka tras una gran acción defensiva de Mella pero el disparo del atacante fue muy inocente y Lunin se hacía con la pelota sin problema alguno.

Ninguno de los dos equipos arriesgaba en exceso y el ritmo seguía decreciendo. El Madrid tuvo alguna contra peligrosa pero no era capaz de definir y el Dépor lo buscó con algún balón colgado sobre el área que tampoco inquietaba en exceso. Kevin quiso volver a ser protagonista con un disparo que sacaba la zaga madridista. Loureiro también lo buscó con un disparo cruzado tras un rechace en el área pero Lunin evitaba el tanto.

El tiempo se agotaba y los coruñeses no eran capaces de anotar el gol del empate. El equipo de Hidalgo apretó pero fue con más corazón que cabeza y el resultado ya no se iba a mover. El Teresa Herrera deja sensaciones defensivas notables pero falta de profundidad y ocasiones en ataque. Así finaliza la pretemporada de un Deportivo que el lunes comenzará con lo importante al recibir al Elche en Riazor en la primera jornada de liga.