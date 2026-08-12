A Coruña recibe al Real Madrid en un Teresa Herrera que coincide con el eclipse

El Palacio Municipal de María Pita acogió este miércoles la recepción institucional de los equipos participantes en el Teresa Herrera, en una jornada especialmente señalada para A Coruña por la coincidencia del torneo con el eclipse total de Sol visible desde la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió el acto celebrado a las 13:45 horas, en el que participaron representantes del Deportivo y del Real Madrid, además de responsables de las principales instituciones futbolísticas gallegas y coruñesas.

Rey puso en valor la vigencia de un torneo que lleva ocho décadas estrechamente ligado a A Coruña y a Riazor y recordó las diferentes etapas por las que ha pasado la competición. La alcaldesa evocó incluso aquellas ediciones que se prolongaban durante tres días y los años en los que el Teresa Herrera se vivía prácticamente como "unas fiestas familiares" en la ciudad.

“El Teresa Herrera es competición, por supuesto, pero es también encuentro. Una oportunidad para recibir en A Coruña a grandes clubes, compartir fútbol y mantener viva una tradición que forma parte ya de la identidad de la ciudad”, señaló Rey.

La presente edición reúne en el partido masculino a los dos clubes que más veces han conquistado el trofeo. El Deportivo lidera el palmarés con 26 títulos, mientras que el Real Madrid suma nueve.

Además, el conjunto blanco regresa al Teresa Herrera 13 años después de su última participación, un hecho que la alcaldesa quiso agradecer expresamente. Rey destacó la satisfacción de volver a recibir al club madrileño, con el que el Deportivo ha protagonizado "tantos grandes partidos y tantos momentos" de la historia futbolística coruñesa.

“Me siento gallego”

Por parte del Real Madrid intervino José Manuel Otero Lastres, vocal de la Junta Directiva del club, que destacó su vinculación con Galicia y aseguró durante el acto que “me siento gallego”.

Otero Lastres también puso en valor la presencia del conjunto blanco en el Teresa Herrera y aseguró que para el Real Madrid es un orgullo estar en A Coruña y participar en un torneo de tanta tradición.

Por parte del Deportivo, el consejero Carlos Ballesta recordó que el club coruñés está celebrando este año su 120 aniversario y destacó el significado que tiene el momento actual, con el regreso del equipo a Primera División.

Ballesta señaló que se trata de un día importante para el Deportivo, coincidiendo además con la disputa de un Teresa Herrera frente a uno de los clubes con mayor palmarés del fútbol mundial.

"Una cita doble con la historia"

La jornada está marcada además por un acontecimiento excepcional: el eclipse total de Sol que podrá contemplarse desde A Coruña pocas horas antes del partido en Riazor.

"No todos los días tenemos un eclipse y un Teresa Herrera en la misma tarde. Así que creo que podemos decir que hoy A Coruña tiene una cita doble con la historia", afirmó Inés Rey.

Precisamente el eclipse condicionó la presencia del FC Porto en la recepción de María Pita. El representante del conjunto portugués no pudo llegar a tiempo al acto por cuestiones relacionadas con el desplazamiento durante la jornada del fenómeno astronómico.

El club luso, no obstante, será protagonista este jueves, cuando el Teresa Herrera continúe con el fútbol femenino, con el encuentro entre el Dépor ABANCA y el FC Porto.

La alcaldesa agradeció la participación del conjunto portugués y reivindicó también el papel del fútbol femenino y de las nuevas generaciones en el futuro del torneo.

El Mini Teresa Herrera también continúa

La programación del Teresa Herrera se completará mañana con una nueva edición del Mini Teresa Herrera, una cita destinada al fútbol base que permite a niños y niñas de A Coruña vivir desde pequeños una de las grandes tradiciones deportivas de la ciudad.

Rey agradeció en este sentido el trabajo de la AFAC para hacer posible esta competición y destacó la importancia de que las nuevas generaciones puedan "vivir y sentir" el Teresa Herrera.

En la recepción estuvieron también el concejal de Deportes, Manuel Vázquez; el representante del Dépor ABANCA, Kevin Cabado; el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; y el presidente de la AFAC, Juan Carlos Vázquez.

Asimismo, asistieron el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y diferentes miembros de la Corporación municipal.

Entre los representantes del estamento arbitral estuvieron también Roberto Vázquez Alvite, presidente del Comité Técnico de Árbitros de Galicia; Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros a nivel nacional, y Javier González Arévalo, delegado de árbitros de A Coruña.

El acto finalizó con la tradicional entrega de regalos institucionales a los representantes de los clubes, antes de que el Teresa Herrera se traslade esta noche a Riazor para uno de sus grandes clásicos: Deportivo-Real Madrid.