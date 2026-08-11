Vinicius y Valverde lideran la expedición del Real Madrid que viaja a Coruña

El Real Madrid desveló la convocatoria que viajará a Coruña para medirse con el Deportivo en el Teresa Herrera. En total son 22 los jugadores citados por José Mourinho para afrontar el choque ante el equipo blanquiazul.

Entre los nombres más destacados aparecen Vinicius, Valverde, Bernardo, Dumfries o Endrick. Las ausencias más destacadas son Mbappé y Bellingham que aún no trabajan con el grupo.

La última visita del Real Madrid a Riazor se registró en la primera jornada liguera de la temporada 2017-2018 y acabó con triunfo del cuadro madridista por cero goles a tres. Bale, Casemiro y Kroos fueron los goleadores de un choque que se celebró el 20 de agosto de 2017.

Por su parte el Deportivo afronta el partido de mañana con ganas de agradar a su público a pesar de la fractura social que se ha abierto con una parte importante de la afición. El club no ha ofrecido convocatoria aunque no se esperan grandes sorpresas con respecto a los últimos partidos disputados en Italia.

El encuentro se celebrará solo cinco días antes del debut liguero del próximo lunes ante el Elche en Riazor a las 21:00 horas.