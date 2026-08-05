Reunión sin acuerdos entre el Deportivo y la Federación de Peñas

El club se negó en rotundo a suspender de manera temporal las condiciones particulares aplicadas a Marathón Inferior a pesar de que las peñas se comprometían a desterrar los cánticos que han generado multas económicas las dos últimas temporadas

La esperada reunión entre el Deportivo y la Federación de Peñas para tratar de devolver la paz social alrededor del club ha sido un fracaso. Una representación del club, acompañada de un abogado, accedió a reunirse tras semanas de silencio pero el resultado no ha sido el esperado. Tras tres horas de reunión, y ante la falta de sintonía y acuerdos, las peñas abandonaron la mesa .

Representantes de la Federación de Peñas, Old Faces y Riazor Blues expresaron en redes sociales algunas de las claves tratadas en esa reunión. Los colectivos se comprometieron a retirar los cánticos que han provocado importantes sanciones económicas al club en las últimas dos temporadas a cambio de suspender de manera temporal la aplicación de las condiciones particulares impuestas a toda la grada de Marathón Inferior. Las peñas aseguran que la respuesta del Deportivo fue un NO rotundo.

Esta falta de acuerdo mantiene por tanto las protestas y medidas anunciadas por los tres colectivos que tienen como eje central la ausencia de animación durante la temporada. Tras semanas de silencio se esperaba con ansia una reunión que no ha traído consigo el resultado esperado. El encuentro terminó sin ningún tipo de avance ni emplazamiento a una futura reunión en la que se puedan acercar posturas.

El club se mantiene firme en su intención de mantener esas condiciones particulares a la grada y la postura es inamovible. El compromiso de las peñas de retirar los cánticos ofensivos y evitar así las multas económicas no fue suficiente para que el Deportivo modificase en nada esas medidas aplicadas a toda la grada. A once días del debut liguero en Riazor la fractura social se mantiene y el ambiente que se espera será muy diferente al vivido en los últimos años.