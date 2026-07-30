La presidenta del Celta: "Al Dépor aún le faltan 14 años en Primera para luchar por los mismos objetivos"

La presidenta del Celta, Marian Mouriño, aseguró este jueves que no considera que el conjunto vigués y el Deportivo estén llamados a competir por los mismos objetivos deportivos a corto plazo, al tiempo que defendió la continuidad del patrocinio de Abanca y la importancia de la entidad financiera para Vigo y el sur de Galicia.

Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana, Mouriño fue preguntada por la posible rivalidad entre ambos clubes si el Deportivo regresa a Primera División. Su respuesta fue contundente: "No creo que luchemos por los mismos objetivos. Aún les faltan 14 años en Primera para estar luchando por los mismos objetivos".

La dirigente celeste matizó que, al coincidir en la máxima categoría, ambos equipos sí podrían verse inmersos en una pelea similar por la permanencia. "Eso sí, pelearemos y será duro en Primera. Si nosotros luchamos por la permanencia, ellos también y les llevamos 15 años de ventaja", afirmó.

El futuro del patrocinio de Abanca

Mouriño también abordó la relación del Celta con Abanca, uno de los patrocinadores del club celeste, cuyo contrato se extiende hasta 2028. La presidenta destacó el respaldo que la entidad ha prestado al equipo durante los últimos años, especialmente en momentos complicados.

"Pongo en valor que Abanca ha estado ocho años y que firmó diez años con el club en momentos que tampoco era fácil encontrar patrocinadores y estar de nuestra mano", señaló.

Además, subrayó el peso que la entidad financiera tiene en la ciudad y en el conjunto del sur de Galicia. "Tengo muchísimos amigos que trabajan en Abanca en Vigo y en el sur de Galicia. Es una situación que si la valoramos viéndola hacia el norte, puede ser más incómoda. Aquí Abanca representa una parte importante de muchos clientes, de muchas familias que viven de Abanca", explicó.

Respecto a una posible renovación del acuerdo de patrocinio, Mouriño indicó que todavía no se han iniciado conversaciones formales debido a que restan dos años de contrato, aunque aseguró que el mensaje trasladado por la entidad es positivo.

"No nos hemos sentado todavía porque quedan dos años, pero nos ha trasladado que para ellos el sur de Galicia y Vigo son importantes. Hay muchos trabajadores y clientes de Abanca y que para ellos sigue siendo importante estar y patrocinar al Celta. Es la información que tenemos de ellos y nos damos dos años a ver qué pasa", concluyó.