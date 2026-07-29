Deportivo 1 - Lugo 0: Estreno goleador de Aubameyang y poco más

El Deportivo superó por un gol a cero al CD Lugo en el tercer partido amistoso de la pretemporada para los de Antonio Hidalgo. Un gol de Aubameyang en el tiempo de descuento de la primera mitad fue lo más positivo de un duelo bastante discreto del conjunto blanquiazul. Los de Hidalgo mejoraron en el tramo final con la entrada de jugadores como Soriano o Quagliata.

La primera parte nació con un Dépor bastante espeso y sin control en el centro del campo. Hidalgo optó por un once formado por Ferllo, Samu, Arnau, Barcia, Campos, Villares, Gijselhart, Luismi, Adrián Guerrero, Zaka y Aubameyang. El equipo estaba bastante atascado y con poca fluidez ante la presión alta de un Lugo que generó peligro sobre la meta blanquiazul. Reniero y sobre todo Álex Gallar llegaron con peligro e inquietaron a la joven defensa deportivista.

Tampoco ayudó en exceso un campo que parecía seco y en el que el balón apenas avanzaba con velocidad. El jugador más activo fue Aubameyang. El atacante bajaba a recibir y echar una mano en el inicio del ataque del Deportivo. Con él llegaron los primeros avisos de un equipo que intentaba aprovechar los errores del rival. Una mala entrega del guardameta lucense dejó solo a Zaka en un mano a mano que fue incapaz de materializar.

El delantero ya había perdonado anteriormente en otro balón al espacio que se le frenaba en exceso. El encuentro no era especialmente vistoso para los espectadores que llenaban las gradas de A Madalena. El tramo final del primer acto dejó acciones de peligro para los dos equipos. El CD Lugo reclamó mano del Dépor en área propia y en la última acción de la primera mitad llegaría el gol deportivista. Balónpeinado de Zaka sobre la carrera de Aubameyang y el delantero batía con un toque sutil al guardameta en el mano a mano. De esta forma llegaba el primer gol del atacante con la camiseta del Deportivo.

Con esta exigua ventaja se llegaba al descanso de la primera mitad. El segundo acto nació con cuatro cambios en el Deportivo que dio entrada a Leo Román, Ximo, Patiño y Nsongo. Zaka buscó el gol en dos ocasiones pero no tuvo suerte ni acierto en la tarde de este miércoles. En el minuto 60 se produjo el típico carrusel de cambios e Hidalgo dio entrada a Quagliata, Soriano, Riki, Amatucci, Noubi y Kevin. El Lugo buscó el gol del empate con jugadores que entraron desde el banquillo pero le faltaba precisión.

Los cambios dieron más estabilidad al equipo y Mario demostró un día más su influencia en el terreno de juego. Un balón filtrado a Nsongo y una buena conducción con apertura a Quagliata espolearon a un Dépor que buscó el segundo. Lo logró en la estrategia a la salida de un córner pero el tanto era anulado por falta de Amatucci al guardameta. El italiano también estuvo muy bien en los minutos que tuvo y en otro centro suyo desde la esquina llegaba un remate de Noubi que se estrellaba en el poste lucense. No hubo tiempo para más pero los coruñeses mejoraron con los cambios aunque no lograron ampliar la ventaja en el marcador. Victoria por cero goles a uno y acumulación de minutos para una plantilla que esta semana realizará la gira europea.