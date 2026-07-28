Deportivo: Así fue la primera etapa de Aubameyang en la liga española

Pierre Emerick Aubameyang se ha convertido en una de las grandes atracciones del Deportivo en esta pretemporada. El delantero gabonés fue presentado este martes pero ya debutó con el equipo en el amistoso del fin de semana ante el Real Oviedo. A sus 37 años Aubameyang ha demostrado llegar con muchas ganas y promete goles y asistencias en esta nueva etapa en el fútbol español.

Su trayectoria está llena de goles y buen rendimiento en todos los equipos en los que ha militado. Eso incluye una corta pero fructífera experiencia en el Barcelona. Aubameyang llegó al cuadro catalán en el mercado invernal de la temporada 21-22. Disputó un total de 17 partidos con la camiseta blaugrana siendo titular en trece de ellos. En total logró once goles y ayudó a un Barça en crisis a terminar el campeonato en segunda posición.

Su carta de presentación fue inmejorable con un hat trick en Mestalla ante el Valencia. Luego llegaron los goles ante el Athletic y Osasuna en el Camp Nou. También fue protagonista del Clásico que el Barcelona ganó por cero goles a cuatro al Real Madrid. El nuevo delantero del Dépor anotó un doblete en el Bernabéu. Marcó en el campo del Levante y la Real y su última actuación tuvo lugar en el Camp Nou y ante el Celta de Vigo. Los dos goles de Auba permitieron al Barça vencer por tres goles a uno al equipo gallego.

La única interrogante alrededor de Auba es su edad. Sin embargo el delantero llega al Dépor tras competir muy bien en Francia en las filas del Olympique de Marsella, conjunto con el que logró 14 tantos que incluyen tres en la última edición de la Champions League. El atacante vestirá el dorsal número 7 en un Dépor que trata de hacer un proyecto sólido en el que asentarse en la élite del fútbol español tras una larga ausencia.