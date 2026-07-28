Aubameyang desata la ilusión en A Coruña: “Voy a hacer goles y muchas asistencias”

Pierre-Emerick Aubameyang ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Deportivo. El delantero gabonés, de 37 años, protagonizó este martes su primer acto público como futbolista blanquiazul en el Dépor Training Center, al término del entrenamiento del equipo.

La presentación comenzó a las 13:00 horas con un vídeo que repasó algunos de los principales goles de su trayectoria. Antes de comparecer ante los medios, el atacante posó con la camiseta del Deportivo sobre el césped del campo Arsenio Iglesias, luciendo el dorsal 7, un número que ya había utilizado durante otras etapas de su carrera.

El director deportivo del club, Fernando Soriano, fue el encargado de darle la bienvenida. El responsable de la parcela deportiva destacó la versatilidad y la experiencia del nuevo fichaje, al que definió como un delantero capaz de actuar "de punta, por detrás, por la derecha o por la izquierda".

"Es un jugador con un gran bagaje y con experiencia en equipos de gran talla. Firma por dos temporadas y le deseamos todo lo mejor", señaló Soriano, que también puso en valor la confianza mostrada por el futbolista y su entorno.

El director deportivo recordó que el Deportivo busca combinar talento joven con futbolistas que puedan ejercer como referentes dentro y fuera del campo. "Intentamos tener jugadores jóvenes y también jugadores que les enseñen. Pierre, desde el primer momento, ha creído en el proyecto, al igual que su familia. Puede ser un ejemplo tanto en lo personal como en lo profesional", afirmó.

"Cuando escuché la propuesta, quise saber qué tenía que decir el Deportivo"

Aubameyang explicó que la posibilidad de jugar en A Coruña despertó rápidamente su interés. El delantero aseguró que conocía al Deportivo desde su infancia y recordó la etapa en la que el club competía en la Liga de Campeones.

"Cuando llegó la propuesta hablé directamente con mis agentes y con mi familia. Pensé que teníamos que escuchar lo que tenían que decir. Conozco al Deportivo desde pequeño, desde cuando jugaba la Champions. Verlo otra vez en Primera es importante y poder ayudar es un punto muy importante para mí", manifestó.

El atacante señaló que las conversaciones con el club terminaron de convencerle. "Me gustó mucho el proyecto y, cuando nos vimos, también me gustó lo que hablamos. Por eso dije: ‘Bueno, vamos a ir", explicó.

Aubameyang lleva ya más de una semana trabajando con el equipo y aseguró que la adaptación está siendo positiva. "Cuando llegué, todo fue muy bien. Los compañeros me dieron la bienvenida y estoy muy agradecido. He visto que hay mucha calidad y me gusta", indicó.

El delantero también valoró sus primeros minutos durante la pretemporada. "El primer partido estuvo bien. Jugamos una buena primera parte y estuvimos bien durante una hora. Todavía tenemos que mejorar, porque estamos en pretemporada, pero hay cosas muy buenas. Ojalá podamos hacer un buen año", señaló.

Sobre su estado físico, aseguró encontrarse preparado, aunque dejó en manos del entrenador la decisión sobre su participación. "Yo estoy bien y personalmente me encuentro bien. Lo demás lo puede decir el míster", apuntó.

"Quiero ayudar a los jóvenes, pero lo más importante es lo que ocurre en el campo"

La llegada de Aubameyang aporta al vestuario una amplia experiencia después de haber jugado en algunos de los principales clubes europeos. El delantero reconoció que le atrae la posibilidad de ejercer como referente para los futbolistas más jóvenes, aunque recordó que ya ha asumido ese papel en otras etapas.

"Me apetece ayudar a los jóvenes. Creo que ya lo he hecho en Marsella y en otros equipos. En Gabón hay muchos jugadores jóvenes y, como jugador veterano, tengo que dar ejemplo", afirmó.

El atacante considera que puede aportar consejos y experiencia, aunque dejó claro que el trabajo diario será la principal herramienta para ejercer ese liderazgo. "Voy a intentar ayudar a todos. He llegado aquí para ayudar al equipo y a los jóvenes. Puedo hablar, pero para mí lo más importante es lo que pasa en el campo: el entrenamiento, el día a día y la forma en la que trabajas", sostuvo.

Aubameyang también explicó que mantiene intacta la pasión que le llevó a convertirse en futbolista profesional. "Han visto partidos del año pasado y han comprobado que siempre trabajo. Lo primero es la pasión por jugar al fútbol desde pequeño. Tengo ganas de jugar y hasta en vacaciones me gusta hacerlo. Eso es lo que me da fuerza para continuar", afirmó.

"Voy a hacer goles y también muchas asistencias"

El nuevo jugador blanquiazul no quiso fijarse una cifra concreta de goles para la próxima temporada, aunque sí dejó claro que su objetivo es contribuir de forma decisiva al rendimiento colectivo.

"Voy a hacer goles, también muchas asistencias y lo más importante es ganar partidos. Vengo con esas ganas, con la intención de ayudar al equipo", aseguró.

Aubameyang explicó que nunca ha comenzado una temporada pensando en una determinada cantidad de goles. "Los números nunca los tuve en la cabeza antes de empezar. Solo quiero disfrutar cuando estoy en el campo. Vamos a ver cómo va todo, cómo veo al equipo y si puede ser una buena temporada", señaló.

El delantero considera que la experiencia ha cambiado su manera de interpretar los partidos. "La diferencia entre el jugador que soy ahora y el de antes es que, con la experiencia, puedo leer un poco más el juego y entender mejor lo que necesitamos en el campo. Esa es la diferencia. Los goles llegarán y veremos el número, pero ojalá sean muchos", añadió.

El consejo de Charly Patiño y las ganas de jugar en Riazor

El gabonés desveló que habló con Charly Patiño antes de tomar la decisión. El futbolista se puso en contacto con él cuando comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre su posible llegada. "Me mandó un mensaje cuando vio un poco los rumores. Hablamos y me habló muy bien de la ciudad y del club", explicó.

Aubameyang aseguró que ya ha podido comprobar el vínculo de A Coruña con el fútbol. "Se ve que es una ciudad que vive por el fútbol y eso es una buena cosa. Fui a ver el estadio y tengo muchas ganas de empezar a jugar allí", afirmó.

El delantero lucirá el dorsal 7, un número que escogió por motivos personales. "Es un número que me gusta mucho y que he utilizado bastante tiempo en el pasado. Además, sé que muchos buenos jugadores han llevado el 7 aquí y quiero formar parte de esos jugadores", indicó.

"Jugar en España siempre fue un sueño"

El futbolista también habló de su regreso al fútbol español y de las diferencias que observa respecto a otras grandes ligas europeas. "En España existe una cultura de jugar desde atrás y de querer tener siempre el balón. En Francia es un fútbol más físico y se corre mucho. En Alemania el juego es más abierto y los delanteros disfrutan porque los partidos tienen muchos espacios", analizó.

Aubameyang destacó la influencia de la identidad futbolística española. "A mí me gusta cómo se juega al fútbol aquí. Se nota mucho que es una cultura y también se ve en la selección. Por eso España ha ganado tanto", añadió.

El delantero reconoció que jugar en España había sido uno de sus grandes objetivos desde joven. "Antes de venir por primera vez era un sueño y siempre dije a mis abuelos que algún día jugaría en España. Volver me encanta porque estoy cerca de mi familia", afirmó.

El jugador recordó también a sus abuelos, fallecidos recientemente. "Tengo un pensamiento para ellos porque se fueron hace poco tiempo, pero estoy muy contento y orgulloso de estar aquí otra vez", expresó.

La conversación con el entrenador y la presión por su nombre

Aubameyang explicó que ya ha mantenido varias conversaciones con el técnico, Antonio Hidalgo. Según relató, una de las primeras cuestiones que abordaron fue el motivo de su llegada y el nivel de compromiso con el proyecto.

"Lo primero que me preguntó fue por qué venía y qué ganas tenía. Hablamos mucho y le dije directamente que tengo muchas ganas de hacer buenas cosas. Todavía tengo ese deseo de marcar goles y de ser el mismo delantero que he sido hasta ahora", señaló.

El entrenador espera que el gabonés aporte experiencia y liderazgo al grupo. "Quiere que pueda ayudar con mi experiencia y que dé ejemplo entrenando como sé hacerlo", añadió.

El delantero también se refirió a la expectación generada por su fichaje. "Ahora, con los años, me gusta esa presión que existe sobre mi nombre. Hay mucha expectación, pero estoy preparado y trabajando al máximo para estar bien esta temporada", afirmó.

"Ojalá pueda hacer buenas cosas y que los aficionados mantengan mucha ilusión y estén contentos con nosotros", añadió.

"Hay muchos jugadores jóvenes con los que puedo complementarme"

Aubameyang se mostró satisfecho con el nivel que ha encontrado en la plantilla y destacó el potencial de varios de sus nuevos compañeros. "Lo que he visto del equipo me ha gustado mucho. Los chicos son muy jóvenes, pero tienen muchas cosas", afirmó.

El delantero se detuvo especialmente en Bilal Nsongo , al que destacó por su potencia. "Tiene mucha fuerza y me veo bien con un jugador así delante porque puede ayudarme en algunas cosas que yo ya no puedo hacer", explicó.

También elogió a Zaka, al que definió como un futbolista con capacidad para decidir cerca de la portería. "Es un jugador que, en el área, es un killer", aseguró.

Aubameyang confía en que la conexión ofensiva mejore con el paso de las semanas. “Vamos a aprender a jugar juntos con el tiempo, pero hay muchas cosas buenas que hacer con los chicos que están arriba”, señaló.

El atacante todavía no ha compartido minutos con Mella y Yeremay, dos de los jugadores llamados a tener protagonismo en el ataque blanquiazul. "Aún no he jugado con ellos, pero tengo muchas ganas de ver cómo nos entendemos", concluyó.