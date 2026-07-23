La apuesta de Fernando Soriano para la delantera del Deportivo

El Deportivo sigue preparando su regreso a Primera División y confecciona la plantilla con la que buscará el objetivo de asentar el proyecto en la élite del fútbol español. El director deportivo sigue atendiendo a los medios de comunicación casi a diario mientras sigue el goteo de presentaciones de los nuevos fichajes del equipo coruñés. En una de esas ruedas de prensa, Fernando Soriano aseguró que, en principio, daba por cerrada la línea de ataque con la llegada de Aubameyang.

El máximo responsable deportivo se deshizo en elogios hacia el delantero gabonés que será la principal referencia ofensiva del equipo. A pesar de sus 37 años su poderío físico y su gran competitividad han sido aspectos claves a la hora de apostar por él. Tras una buena temporada en Francia y tras anotar tres goles en Champions, Aubameyang llega a Coruña con ganas de convertirse en héroe de la afición.

Su titularidad parece clara pero el debate se ha instalado en sus acompañantes.Nsongo Bil es otra apuesta clara del club tras su fantástico tramo final de la temporada pasada. El delantero fue clave en el ascenso gracias a los seis goles que anotó. Para el recuerdo siempre quedarán sus dos goles en Valladolid que certificaron el ascenso directo del conjunto coruñés. La dirección deportiva cree firmemente en él y el delantero ha trabajado duro este verano para llegar a tope a esta pretemporada.

El tercero en discordia es Zaka. El delantero arrancó muy bien la temporada pasada y anotó un número importante de goles aunque su rol pasó a un segundo plano en el tramo final de campeonato. En el club destacan su cambio de mentalidad a la hora de afrontar su situación y se valora su aportación desde el banquillo. En el primer amistoso de la pretemporada hizo dos goles y su carácter está fuera de toda duda. Ahora intentará demostrar que tiene hueco en este equipo y que puede ser válido y útil en Primera División.

Aunque no se descarta una llegada en ataque en caso de oportunidad de mercado, lo normal es que el club comience la temporada con estos tres delanteros. El cambio con respecto a la temporada pasada sería el de Aubameyang por Mulattieri. El italiano regresó al Sassuolo aunque lo normal es que vuelva a salir del equipo de cara a esta temporada 2026-2027.