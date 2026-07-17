El Deportivo hace oficial el fichaje de Aubameyang

El veterano delantero, natural de Gabón y con una gran trayectoria en grandes clubes europeos, llega mañana mismo a A Coruña

Al despiste y mucho más tarde de las 19:06 habituales, el Deportivo ha anunciado su fichaje estrella para la temporada 2026-2027: Aubameyang, un veterano delantero con gran experiencia en clubes como el AC Milan, Borussia Dortmund o Arsenal, que volverá a jugar en la Liga Española tras hacerlo brevemente en 2022 en las filas del FC Barcelona.

El fichaje que hace apenas unos días parecía una posibilidad remota ya es una realidad. El Deportivo ha anunciado este viernes por la noche la incorporación, y Pierre-Emerick Aubameyang aterrizará mañana en el aeropuerto de Alvedro para incorporarse al inicio de la semana que viene a las órdenes de Antonio Hidalgo.

Dos goles en el Bernabéu en 2022

El gabonés ya sabe lo que es competir en el fútbol español. Llegó al Barcelona en febrero de 2022 y su adaptación fue inmediata, con once goles en Liga durante aquella media temporada. Su actuación más recordada llegó en el Santiago Bernabéu, donde marcó dos tantos y dio una asistencia en la victoria azulgrana por 0-4 ante el Real Madrid.

Su trayectoria lo sitúa entre los delanteros más destacados de su generación. Tras abrirse camino en Francia con el Saint-Étienne tras estar cedido por el Milan, se consolidó en el Borussia Dortmund antes de dar el salto al Arsenal, con el que anotó 92 goles en 163 partidos y levantó una FA Cup como capitán. También defendió las camisetas del Chelsea, el Barcelona, el Marsella y el Al-Qadsiah saudí. Además, es el máximo goleador histórico de la Europa League desde su actual denominación, con 34 tantos.

Aubameyang se convierte en el sexto fichaje del Deportivo durante este mercado, después de Leo Román, Bright Ede, Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp Jensen. Su incorporación supone también un cambio de registro en la planificación: frente a la juventud de los cinco primeros refuerzos, el club añade ahora un futbolista curtido en los principales escenarios europeos.

Antonio Hidalgo contará así con una nueva referencia para una delantera en la que ya están Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri.