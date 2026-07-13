Las peñas del Deportivo convocan una manifestación para este jueves

El deportivismo está convocado este jueves para manifestarse tras la agitación provocada por la campaña de abonados. La Federación de Peñas ha citado a los aficionados a las 20.00 horas en la Plaza de Pontevedra.

La afición clama contra las medidas impuestas a los socios situados en Marathon Inferior y la gran subida de precios que han sufrido los abonos esta temporada.

Bajo el hashtag #eunonrenovo un importante número de aficionados han mostrado su malestar en redes sociales. Detrás de la convocatoria se encuentra la Federación de Peñas del Deportivo, Old Faces y Riazor Blues.

La campaña de abonados ha generado una fractura social entre club y parte de la afición en un momento en el que todo eran buenas noticias e ilusión alrededor del Deportivo.

El club no ha rectificado pero sí quiere crear un nuevo convenio con las peñas para buscar una “relación más directa, ordenada y alineada con las necesidades actuales y futuras de la entidad”.