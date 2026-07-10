El Deportivo no prorrogará el convenio actual con la Federación de Peñas e inicia un proceso de actualización

El Real Club Deportivo ha decidido no prorrogar el convenio de colaboración que mantenía desde 2017 con la Federación de Peñas, una decisión que supone un punto de inflexión en la relación institucional con el colectivo peñista y que abre un proceso para redefinir el modelo de colaboración entre ambas partes.

La medida ha sido anunciada este viernes por el club a través de un comunicado en el que explica que inicia un proceso de actualización de su relación con las peñas con el objetivo de adaptarla a la realidad actual del fútbol profesional y al marco legal en materia de espectáculos públicos y de LaLiga.

El anuncio llega apenas un día después de la concentración convocada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, en la que centenares de aficionados protestaron contra las nuevas condiciones de acceso a Marathon Inferior y el incremento del precio de los abonos para la temporada 2026/27.

El Deportivo sostiene que pretende construir un modelo "más cercano, transparente, participativo y útil", aunque también más exigente en aspectos relacionados con la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro para todos los aficionados.

El club abre ahora un periodo de diálogo para negociar un nuevo marco de colaboración con las peñas. Según explica, durante este proceso se revisarán distintos aspectos del funcionamiento actual, entre ellos la gestión de las entradas para los desplazamientos, los sistemas de registro de peñistas o los protocolos de prevención y respuesta ante cánticos ofensivos e incidentes en los estadios.

La entidad insiste en que la decisión de no renovar automáticamente el convenio estaba contemplada en el propio acuerdo firmado en 2017 y la presenta como una oportunidad para actualizar una relación que considera clave para el futuro del deportivismo.

Pese al cambio de escenario, el Deportivo quiso trasladar un mensaje de reconocimiento al papel de las peñas, destacando que su apoyo, compromiso y presencia junto al equipo forman parte esencial de la identidad del club. La entidad asegura que el objetivo es construir un nuevo modelo que permita compatibilizar el derecho de la afición a animar al equipo con la seguridad de los eventos, la imagen del club y el cumplimiento de la normativa que regula el fútbol profesional.

Las medidas que pretende aplicar en Marathon Inferior

Las nuevas condiciones convierten el abono de Marathon Inferior en una modalidad específica con un régimen de acceso y control reforzado. El Deportivo establece que el carnet será personal, nominativo e intransferible, por lo que no podrá cederse, prestarse ni ser utilizado por otra persona.

Otra de las principales novedades es que tanto el alta como la renovación deberán realizarse de forma presencial en la Oficina de Atención al Deportivismo. Los abonados estarán obligados a identificarse con un documento oficial y aceptar expresamente las nuevas condiciones, mientras que el club podrá conservar una copia de la documentación para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad.

El texto también contempla controles de identidad aleatorios tanto en los accesos como durante los partidos. Además, el Deportivo podrá implantar sistemas específicos de videovigilancia, verificación de identidad y control de accesos en Marathon Inferior.

Asimismo, el club se reserva igualmente la posibilidad de modificar cada temporada las condiciones de esta modalidad de abono, cambiar la configuración de la grada o reubicar a abonados por motivos organizativos, comerciales o de seguridad. Incluso deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, Marathon Inferior quede reservada exclusivamente para peñas oficiales o colectivos homologados.

En materia de animación, el Deportivo establece que bombos, megáfonos, banderas y otros elementos de apoyo necesitarán autorización previa, pudiendo designar incluso a las personas encargadas de utilizarlos. También prohíbe la introducción de símbolos políticos o de mensajes violentos, racistas, xenófobos o discriminatorios.

Las nuevas normas permiten permanecer de pie durante los encuentros siempre que lo autoricen las condiciones de seguridad y obligan a los abonados a colaborar en todo momento con el personal del club y las fuerzas de seguridad, atendiendo las instrucciones que se les indiquen.

Por último, el documento endurece el régimen disciplinario. La cesión del abono, la negativa a identificarse, el incumplimiento de las instrucciones de seguridad o la utilización de materiales no autorizados podrán conllevar la suspensión automática del carnet, la expulsión de la grada y la pérdida del derecho de renovación, además de otras sanciones previstas por el reglamento interno del club.