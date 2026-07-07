Deportivo: Los socios de Marathon Inferior tendrán que renovar su abono de manera presencial

El Deportivo presentará este miércoles la campaña de abonados de la temporada 2026-2027. A falta de conocer los detalles y los precios de los abonos, el club ha enviado una comunicación especial y específica a todos los socios con abono en la grada de Marathon Inferior.

Uno de los aspectos más llamativos es que los socios tendrán que renovar su abono de manera presencial en la OAD y no de forma online como el resto de abonados. Cada abonado deberá acudir con su identificación oficial en vigor y el club podrá conservar una copia o imagen de dicho documento. Además, todos ellos deberán firmar la Declaración de Aceptación Expresa de las Condiciones Particulares del Abono. Estas tres condiciones serán indispensables para tramitar la renovación del abono.

El club explica en el email que “la falta reiterada de asistencia, la no liberación injustificada de la localidad o el uso meramente especulativo, pasivo, contrario o incompatible con la finalidad de esta modalidad de abono podrán determinar la pérdida del derecho preferente de renovación o la revocación de esta modalidad de abono para la temporada siguiente”.