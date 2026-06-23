El deportivismo celebra el cambio del nombre: "Estamos felices de que el Deportivo diese el paso"

El Dépor ya es de A Coruña, abandonando su denominación tradicional con el artículo de la ciudad en castellano. Cerca del 80% de la masa social deportivista votó a favor de esta nueva fórmula, que incluirá la denominación Real Club Deportivo de A Coruña en español y Real Club Deportivo da Coruña en gallego.

Una de las entidades promotoras fue la iniciativa Aquí tamén se fala, nacida en el seno del IES Rafael Dieste, en la ciudad herculina. Uno de sus representantes, Alberto Pombo, no ocultaba su alegría tras ser contactado por Quincemil para recibir la noticia de que su campaña había culminado con éxito.

"Para nosotros es la materialización de algo que sabíamos, que la masa social apoyaba y reivindicaba amplísimamente la sincronía entre el nombre del club y el de nuestra ciudad. Estamos felices de que el Deportivo diese ese paso y que lo hiciese de la mano de una ciudadanía animada por la juventud de un instituto", afirmó.

Más reacciones

El edil del BNG David Soto fue uno de primeros en reaccionar a la noticia en la red social X. Con una imagen de una L de novel de un coche, afirmó que "por fin desfixémonos do L! O Dépor xa é da Coruña!!".

"Catro de cada cinco votos emitidos foron a favor de galeguizar o nome do club. E moitos parabéns á rapazada de Aquí Tamén Se Fala, do IES Rafael Dieste, por facer isto unha realidade", completó.

Por fin desfixémonos do L! O Depor xa é da Coruña!!



Catro de cada cinco votos emitidos foron a favor de galeguizar o nome do club. E moitos parabéns á rapazada de Aquí Tamén Se Fala, do IES Rafael Dieste, por facer isto unha realidade 💙🤍💙🤍 pic.twitter.com/8US0G0xpKW — o David Soto 🇵🇸 🇨🇺 (@DavidAjdhar) June 23, 2026

El Partido Popular, por su parte, fijó su posición respetando la decisión mayoritaria de los socios.

El gobierno municipal, por su parte, se alegra de la adecuación del nombre a la toponimia oficial de la ciudad. "Lo lógico es emplear el topónimo oficial con total normalidad. Nos alegramos de que la inmensa mayoría de la ciudad también lo entienda y felicitamos al club por esta iniciativa", explican fuentes municipales.