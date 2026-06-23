Ofrecido por:
El Dépor ya presume de A Coruña: el club muestra su nuevo nombre
La entidad deportivista publicó un video con diferentes planos de lugares de la ciudad con el topónimo oficial
Te puede interesar: El deportivismo celebra el cambio del nombre: "Estamos felices de que el Deportivo diese el paso"
El Dépor ya luce su nuevo nombre. El club ha publicado este mediodía un vídeo en sus redes sociales donde muestra diferentes localizaciones con el topónimo oficial de la ciudad, A Coruña.
A lo largo de la pieza audiovisual, el club muestra las fachadas del puerto de A Coruña, al lado del acceso por Calvo Sotelo, la Diputación de A Coruña, la playa de Riazor, la placa de la Avenida Porto da Coruña y de la ronda Real Club Deportivo da Coruña, la parte exterior de la estación de tren antigua que formará parte de la Intermodal y de la antigua estación de buses que dejará de prestar servicio en los próximos meses, el calendario floral de los Jardines de Méndez Núñez, el reloj del Obelisco, y la Torre de Hércules.
A CORUÑA. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞. pic.twitter.com/iYPvvTY2yG— RC Deportivo (@RCDeportivo) June 23, 2026
El vídeo se funde a negro para mostrar la nueva imagen, RC Deportivo A Coruña.
Un 80% a favor del cambio
Esta mañana se ha oficializado el cambio de denominación social del club, que pasará de Real Club Deportivo de La Coruña a Real Club Deportivo de A Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña en gallego. Más del 50% de los socios han votado, con casi un 80% de votos afirmativos, en un proceso telemático celebrado la semana pasada.