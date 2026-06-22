El Deportivo confirma un nuevo amistoso en la pretemporada, será contra el Oviedo

El Deportivo ha confirmado al Real Oviedo como el rival de su tercer partido amistoso de pretemporada, que en realidad será el primero en disputarse. Tendrá lugar el sábado 25 de julio en Asturias, días antes de que partan a Italia para disputar los partidos ya confirmados contra la Fiorentina y Génova.

El encuentro será a las 19:30 horas en el Estadio Carlos Tartiere. Por lo que el encuentro tendrá lugar antes que los amistosos confirmados por tierras italianas los días jueves 6 de agosto y el sábado 8.

🚨 Xa temos data confirmada para outro amigable de pretempada!



⚽️ #RealOviedoDépor

🗓️ Sábado 25/07

⌚️ 19:30h

📍 Carlos Tartiere pic.twitter.com/0YN6cSobAl — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 22, 2026

Poco a poco se van conociendo detalles de lo que será la pretemporada del conjunto blanquiazul, una pretemporada que comenzará el 6 de julio con las pruebas médicas típicas en Abegondo y los rivales irán aumentando el nivel con el paso de las semanas de entrenamiento.