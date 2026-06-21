Últimas horas para votar por el cambio de nombre del Dépor: el resultado se conocerá el martes

Este domingo, 21 de junio, a las 18:00 horas se cierra el periodo de votación abierto a los socios del Dépor para decidir sobre la adaptación de la denominación oficial del club al marco jurídico vigente en materia de toponimia oficial de la ciudad de A Coruña.

El plazo abrió el miércoles 17 de junio y hasta hoy, los socios mayores de 12 años de edad pueden ejercer su derecho a voto de manera telemática y pronunciarse sobre su elección, con un proceso telefónico para las personas mayores de 65 años.

Según ha podido confirmar Quincemil con el club, los resultados de la votación se darán a conocer el martes 23 de junio durante una Junta. Por lo que habrá que esperar dos días para conocer si el club mantendrá su denominación actual —Real Club Deportivo de La Coruña— o si pasará a llamarse "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego.

¿Cómo votar?

Para poder participar en el proceso de votación los abonados deberán acceder al siguiente enlace en la web oficial del Dépor. Posteriormente, deberán identificarse como abonado, iniciando sesión con su cuenta o ID de Abono.

Una vez dentro, tendrán que completar el proceso de votación y tras enviar las respuestas, recibirán un correo de confirmación.

Las personas abonadas mayores de 65 o con diversidad funcional podrán llamar al teléfono 981167310 para realizar la votación.

Ante cualquier duda o incidencia dirigirse a este correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es