La afición del Dépor, "a otro nivel": un medio confunde a los deportivistas con hinchas de Argentina

Un medio de comunicación argentino confundió un vídeo de la afición del Real Club Deportivo con imágenes de seguidores de la selección argentina durante el Mundial de Fútbol de 2026. En realidad, la escena correspondía a la multitudinaria marea blanquiazul protagonizada por miles de deportivistas el pasado 31 de mayo, antes del encuentro entre el Dépor y la UD Las Palmas en Riazor.

En el vídeo compartido por Noticias Soop puede verse a la afición blanquiazul teñir el paseo marítimo coruñés de blanco y azul, los colores del club, muy similares a los de la selección argentina. Junto a las imágenes, el medio publicó el mensaje: "¡No se puede creer! Argentina paraliza una ciudad entera con su hinchada".

La selección Argentina debuto el pasado miércoles en el Mundial con una victoria 3-0 contra Argelia, en un encuentro en el que Leo Messi fue el principal protagonista al anotar los tres goles del partido.

Sin embargo, la multitud que aparece en la grabación no se encontraba al otro lado del Atlántico, sino en A Coruña. Miles de seguidores deportivistas acompañaron al equipo en una jornada marcada por la ilusión y el ambiente festivo que se vivía en torno al conjunto blanquiazul.

La creador de lanumero12store, que difundió el vídeo en redes sociales, asegura no estar sorprendido confusión. "Y la verdad... tampoco nos extraña. Riazor parecía una final del mundo. La pasión deportivista, a otro nivel", señala. "¿Crees que hay alguna afición en España capaz de montar algo así?", añade.

Entre los comentarios de la publicación tampoco faltan las muestras de orgullo de los seguidores del Dépor. "Sin duda alguna, la mejor afición del mundo es la del Dépor", escribió uno de los usuarios.