Infografía de los primeros amistosos.

Infografía de los primeros amistosos. RC Deportivo.

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Fiorentina y Génoa, primeros rivales oficiales en la pretemporada del Deportivo

El conjunto coruñés confirma de esta manera que una parte de la pretemporada la desarrollará en el país transalpino

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El Deportivo ha confirmado los primeros amistosos de la pretemporada. Ambos serán en Italia y tendrán a Fiorentina y Génoa como rivales. Los encuentros se disputarán el jueves 6 de agosto y el sábado 8. El primero de ellos será a las 20:00 horas y el segundo no tiene por ahora horario confirmado.

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Si la temporada pasada por esas mismas fechas los herculinos viajaron hasta tierras británicas, este año será Italia el país donde se jugarán estos dos interesantes partidos.

Fiorentina y Génoa compiten en la Serie A y los dos quedaron muy parejos la temporada pasada en la zona media baja de la clasificación.

Poco a poco se van conociendo detalles de lo que será la pretemporada del conjunto blanquiazul, una pretemporada que comenzará el 6 de julio con las pruebas médicas típicas en Abegondo y los rivales irán aumentando el nivel con el paso de las semanas de entrenamiento.