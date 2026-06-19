Fiorentina y Génoa, primeros rivales oficiales en la pretemporada del Deportivo

El Deportivo ha confirmado los primeros amistosos de la pretemporada. Ambos serán en Italia y tendrán a Fiorentina y Génoa como rivales. Los encuentros se disputarán el jueves 6 de agosto y el sábado 8. El primero de ellos será a las 20:00 horas y el segundo no tiene por ahora horario confirmado.

Si la temporada pasada por esas mismas fechas los herculinos viajaron hasta tierras británicas, este año será Italia el país donde se jugarán estos dos interesantes partidos.

Fiorentina y Génoa compiten en la Serie A y los dos quedaron muy parejos la temporada pasada en la zona media baja de la clasificación.

🚨 Xa temos data confirmada para dous amigables de pretempada! 🇮🇹



⚽️ #FiorentinaDépor

🗓️ Xoves 06/08

⌚️ 20:00h

📍 Stadio Curva Fiesole



⚽️ #GenoaDépor

🗓️ Sábado 08/08

⌚️ Por confirmar

📍 Stadio Luigi Ferraris pic.twitter.com/IHGVfHtTei — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 19, 2026

Poco a poco se van conociendo detalles de lo que será la pretemporada del conjunto blanquiazul, una pretemporada que comenzará el 6 de julio con las pruebas médicas típicas en Abegondo y los rivales irán aumentando el nivel con el paso de las semanas de entrenamiento.