El Deportivo apuesta por el futuro con el fichaje del neerlandés Teun Gijselhart

El Real Club Deportivo continúa perfilando su plantilla para la próxima temporadas con la incorporación de Teun Gijselhart, centrocampista neerlandés que se compromete con la entidad blanquiazul hasta junio de 2030. El futbolista, nacido en Ámsterdam en 2005, aterriza en A Coruña como una de las apuestas de futuro del club para reforzar la medular.

A sus 21 años, Gijselhart llega después de completar una campaña de gran protagonismo en el De Graafschap, equipo con el que participó en 39 partidos oficiales durante el último curso y contribuyó al juego ofensivo con dos asistencias. Su rendimiento le permitió seguir consolidando una progresión que no ha pasado desapercibida en el mercado.

El nuevo jugador deportivista también ha tenido presencia en las categorías inferiores de la selección de los Países Bajos, defendiendo la camiseta nacional en las convocatorias sub-15 y sub-17. Su trayectoria le ha permitido acumular experiencia tanto en el fútbol formativo como en competiciones de máximo nivel.

Antes de su etapa en el De Graafschap, el centrocampista formó parte de la disciplina del PEC Zwolle, club con el que llegó a competir en la Eredivisie, la principal categoría del fútbol neerlandés. Esa experiencia en la élite se sumó a una formación desarrollada en una de las academias con mejor reputación del país.

Gran parte de su crecimiento futbolístico tuvo lugar en la cantera del AZ Alkmaar, una de las referencias en el desarrollo de jóvenes talentos en los Países Bajos. Posteriormente continuó su evolución en las estructuras del PEC Zwolle, desde donde dio el salto definitivo al fútbol profesional.